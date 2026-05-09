خبرگزاری مهر، گروه استانها: در بازار تهران طی روزهای اخیر وضعیت قیمت گوشت مرغ همچنان یکی از مهمترین دغدغههای معیشتی خانوارها بوده است؛ موضوعی که نه تنها در گفتوگوهای فروشندگان و خریداران مشاهده میشود، بلکه دادههای رسمی و گزارشهای میدانی نیز آن را تأیید میکنند.
از یکسو بازار با ثبات نسبی روبهرو است و از سوی دیگر دغدغههایی درباره روند آتی قیمتها وجود دارد، اما جمعبندی کارشناسان میگوید، همچنان میتوان امید داشت وضعیت بازار به شرایط بهتری نزدیک شود.
قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ گرم برای مصرفکننده در بازار تهران بین ۳۴۰ تا ۳۴۵ هزار تومان
طبق آخرین گزارشها، قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ گرم برای مصرفکننده در بازار تهران بین ۳۴۰ تا ۳۴۵ هزار تومان اعلام شده است، این رقم که از سوی دبیر انجمن کشتارگاهها و صنایع بستهبندی طیور اعلام شد، حاکی از ثبات قیمت مرغ نسبت به هفتههای اخیر است.
در همین حال، بازار مرغ زنده نیز روندی آرام دارد و قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده در حدود ۲۵۰ هزار تومان گزارش شده است، که با توجه به روند تولید و عرضه، نوسان عمدهای نداشته است، کارشناسان بازار معتقدند این ثبات نسبی در روزهای اخیر، با وجود فشارهای اقتصادی و افزایش هزینههای تولید، میتواند نشانهای از تعادل میان عرضه و تقاضا باشد؛ پدیدهای که بهخصوص در ماههای گذشته کمتر در بازار گوشت مرغ دیده شده بود.
برای تحلیل دقیقتر وضعیت قیمت مرغ در بازار تهرانی، باید عوامل بنیادین را بررسی کرد، یکی از مهمترین عوامل، نرخ جوجهریزی و تولید است؛ کاهش جوجهریزی در ماههای گذشته بهدلیل افزایش هزینه نهادهها باعث شد، عرضه اولیه در برخی مقاطع کاهش یابد و به تبع آن قیمت محصولات نهایی تا حدودی افزایش یابد.
افزایش بهای نهادههای تولید مانند دان، سویا و ذرت نیز از دیگر عوامل مؤثر در تعیین قیمت تمامشده مرغ به شمار میآید، هرچند این نهادهها در ماههای اخیر با رشد قیمتی مواجه بودهاند، تولیدکنندگان تلاش کردهاند با بهینهسازی تولید و تامین مستقیم، تاثیر آن را بر قیمت خردهفروشی تا حد ممکن کنترل کنند.
عامل دیگر، هزینههای حملونقل و انرژی است، در ماههای اخیر افزایش قیمت سوخت و هزینههای مرتبط با ترابری باعث افزایش هزینه کلی توزیع کالا شده که بخشی از آن ممکن است در قیمت نهایی محصول منعکس شود، اما نکته قابل توجه این است که با وجود فشار بر هزینههای تولید، ثبات بازار مرغ نشان میدهد که تعادل نسبی میان عرضه و تقاضا برقرار شده و عوامل واسطهای کمتر توانستهاند بازار را دچار نوسان شدید کنند.
ایجاد نظم بیشتر در زنجیره توزیع مرغ منجمد
ستاد تنظیم بازار استان تهران و نهادهای مرتبط نیز طی ماههای اخیر تلاش کردهاند با محدودیت عرضه مرغ منجمد در تهران، بازار را مدیریت کنند تا فشار بیش از حد بر قیمتها وارد نشود، این تصمیم در کوتاهمدت ممکن است باعث کاهش برخی فرصتهای قیمتی شود، اما به گفته مسئولان، هدف آن ایجاد نظم بیشتر در زنجیره توزیع بوده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: با وجود چالشهای جدی که صنعت طیور در ماههای اخیر با آن روبهرو بوده، مجموعه اقدامات لازم برای حفظ روند تولید مرغ و جوجه یکروزه در سطح استان انجام شده است.
جبرئیل برادری تأکید کرد: شرایط خاص اقتصادی، تغییرات مربوط به سیاستهای ارزی و یارانهای و همچنین افزایش هزینه نهادهها، از جمله عواملی بوده که فضای تولید را دستخوش نوسان کرده است، علاوه بر این، پیامدهای جنگ تحمیلی سوم نیز موجب کاهش رغبت برخی واحدهای مرغداری به جوجهریزی شده بود.
به گفته این مقام مسئول، هماهنگیهای گستردهای میان تشکلهای تخصصی، پرورشدهندگان مرغ گوشتی و دستگاههای دولتی مرتبط صورت گرفته تا ظرفیتهای موجود در بخش تولید، بهویژه در قالب قراردادهای تولیدی شرکت پشتیبانی امور دام و مؤسسه جهاد استقلال، بهطور کامل فعال شود.
او بیان کرد: این هماهنگیها موجب شد مسیر تأمین گوشت مرغ در استان با اطمینان بیشتری دنبال شود.
افزایش تمایل به جوجه ریزی در استان تهران
وی اعلام کرد: تاکنون ۱۷ واحد پرورش مرغ گوشتی برای عقد قرارداد با شرکت پشتیبانی امور دام معرفی شدهاند، طرحی که بنا بر گفته او با استقبال بهرهبرداران روبهرو شده و تمایل آنان به جوجهریزی را افزایش داده است.
در میانه اجرای این طرح، برخی مرغداران نیز خواستار تدوین مشوقهای جدید برای کاهش ریسک تولید شدهاند؛ موضوعی که در جلسات کارشناسی در حال بررسی است.
این مقام مسئول ادامه داد: تولیدکنندگان جوجه یکروزه باید فعالیت خود را بدون وقفه ادامه دهند، چرا که اجرای این طرح با هدف تأمین امنیت غذایی و حفظ پایداری تولید گوشت مرغ در کشور طراحی شده است و استمرار تولید جوجه یکروزه تأثیر مستقیم بر بازار و قیمت نهایی خواهد داشت.
او افزود: افزایش تولید جوجه، بهطور طبیعی به کاهش قیمت در بازار منجر میشود و از سوی دیگر بالا رفتن انگیزه جوجهریزی میان مرغداران، هزینههای تولید را در مقیاس گسترده کاهش خواهد داد؛ موضوعی که نهایتاً به رشد تولید گوشت مرغ و تعادل قیمتها منجر میشود.
رئیس جهاد کشاورزی استان تهران همچنین اعلام کرد: میزان تولید گوشت مرغ در استان، بر اساس جوجهریزی واحدهای گوشتی در سال گذشته، به بیش از ۳۰ هزار تن رسیده که مطابق با هدفگذاری وزارت جهاد کشاورزی است.
مصرف روزانه ۱۵۰۰ تن گوشت مرغ در استان تهران
او در توضیح بیشتر افزود: مصرف روزانه گوشت مرغ در استان تهران بهطور متوسط حدود هزار و ۵۰۰ تن است و در مناسبتهای خاص، اعیاد و ایام نوروز این رقم تا ۲ هزار تن در روز افزایش پیدا میکند.
وی با اشاره به اقدامات دولت در زمینه تأمین پایدار نیاز استان گفت: با وجود رشد هزینه نهادهها و سایر عوامل اثرگذار بر قیمت تمامشده، سرانه مصرف گوشت مرغ در پایتخت همچنان رو به افزایش است.
او تأکید کرد: بخش قابل توجهی از نیاز استان از طریق استانهای معین و همجوار تأمین میشود و استفاده از ظرفیت این استانها، یکی از پایههای اصلی حفظ پایداری در تولید و تأمین است.
وی اعلام کرد: از تمامی ظرفیتها برای حمایت از صنعت طیور بهره خواهد برد و برنامهریزیها بهگونهای انجام شده که تولیدکنندگان بتوانند با اطمینان بیشتری به کار خود ادامه دهند و بازار نیز با کمترین نوسان ممکن به مسیر پایدار خود بازگردد.
یکی از کارشناسان حوزه طیور نیز در اینباره گفت: همافزایی میان استانها در تأمین مرغ، تجربه موفقی در مدیریت بازار به شمار میرود که باید تقویت شود.
تقاضا برای خرید مرغ همچنان بالا است
از سوی دیگر، تعیین نرخهای ثابت برای عرضه مرغ در ساعتهای مشخص روز، موجب شده است تا خریداران و فروشندگان بتوانند برنامهریزی بهتری در خرید و فروش داشته باشند و از نوسانات هیجانی روزانه جلوگیری شود، بازاریان و فعالان عرضه مرغ در تهران گزارش میدهند که تقاضا برای خرید مرغ همچنان بالاست و خانوارها گوشت مرغ را بهعنوان یکی از پروتئینهای اصلی در سبد غذایی خود حفظ کردهاند.
این موضوع خود میتواند عاملی برای کمک به ثبات قیمت باشد؛ چراکه تولیدکنندگان با درک این تقاضای پایدار، تمایل دارند روند تولید و عرضه را بهگونهای تنظیم کنند که بازار دچار نوسانات شدید نشود.
کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند با توجه به ثبات نسبی قیمت مرغ در هفتههای اخیر و تلاش برای تنظیم بازار، امکان کاهش تدریجی قیمتها در صورت بهبود تولید و واردات نهادههای اولیه وجود دارد، هرچند این به معنای کاهش فوری قیمتها نیست، اما شواهد میدانی نشان میدهد که مسیر بازار به سمت تعادل بیشتر در حرکت است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح تازهترین وضعیت بازار مرغ و تخممرغ در استان اعلام کرد: بخشی از نوسانات اخیر، ریشه در پیامدهای جنگ و آثار مستقیم آن بر حوزه انرژی دارد؛ عواملی که در هفتههای گذشته موجب کاهش نسبی جوجهریزی در برخی واحدها شده بود.
حشمت الله عسگری افزود: دولت برای کنترل این شرایط برنامهریزی کرده و روند واردات مرغ گرم به مراحل نهایی رسیده است تا خلأ عرضه بهسرعت جبران شود.
با گرمتر شدن هوا، تقاضای تخممرغ بهطور طبیعی کاهش مییابد
او همچنین تأکید کرد: با آغاز عرضه مرغ گرم در بخشهایی از استان تهران، امکان افزایش نامتعارف قیمتها در بازار از بین خواهد رفت و آرامش بیشتری در بخش توزیع ایجاد میشود.
در ادامه، وی درباره وضعیت قیمت تخممرغ توضیح داد که بخش محدودی از افزایش نرخها قابل دفاع بوده، اما بخش دیگری ناشی از کمبود مقطعی عرضه است و در روزهای آینده جبران خواهد شد.
او یادآور شد: با گرمتر شدن هوا، تقاضای تخممرغ بهطور طبیعی کاهش مییابد و این موضوع به تعدیل قیمت کمک میکند.
به گفته عسگری، سیاست دولت بهگونهای است که اجازه افزایش مضاعف قیمت در این بخش داده نخواهد شد.
عسگری همچنین به اصلاح برخی تصمیمات قبلی در حوزه قیمتگذاری اشاره کرد و گفت: در مواردی، مدل تعیین قیمت دچار اشکال بود که با ورود ستاد تنظیم بازار استان تهران مورد بازنگری قرار گرفت. یکی از نمونهها، عدم تناسب میان قیمت مرغ منجمد و مرغ گرم بود که با اصلاحات انجامشده، فاصله قیمتی این دو محصول منطقیتر شده و امکان مدیریت بهتر بازار فراهم آمده است.
روند افزایشی قیمتها در بازار مرغ بهزودی متوقف شود
به گفته معاون اقتصادی استاندار تهران، مجموعه این اصلاحات و برنامهریزیها موجب خواهد شد روند افزایشی قیمتها در بازار مرغ بهزودی متوقف شود.
او تصریح کرد: هدف اصلی دولت ثباتبخشی به بازار و جلوگیری از فشار بر مصرفکنندگان است و اقدامات لازم در این مسیر با جدیت دنبال خواهد شد.
برای بسیاری از خانوادهها، قیمت گوشت مرغ یکی از شاخصهای مهم هزینههای خانوار است، ثبات اخیر در نرخها باعث شده الگوهای خرید مصرفکنندگان کمتر دچار تغییرات ناگهانی شود و آنها بتوانند سنجیدهتر برنامهریزی مالی داشته باشند.
از سوی دیگر، کارشناسان تغذیه بر این باورند که با حفظ ثبات قیمت در بازار، مصرف پروتئینهای ضروری مانند گوشت مرغ در سبد غذایی شهروندان نیز پایدار باقی خواهد ماند؛ موضوعی که میتواند نقش مهمی در سلامت عمومی و کاهش فشارهای اقتصادی بر خانوادهها ایفا کند.
در مجموع، گزارش وضعیت بازار قیمت مرغ در تهران نشان میدهد که بازار مرغ تهران اکنون در حال عبور از دورهای تعیین کننده و البته موقتی است و به نظر میرسد با استمرار سیاستهای تنظیم بازار و بهبود کمکم شرایط تولید، امکان تثبیت و حتی کاهش تدریجی قیمتها برای مصرفکنندگان فراهم خواهد شد.
نظر شما