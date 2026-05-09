توسعه کشاورزی چهارمحال و بختیاری به سوی خودکفایی

خبرگزاری مهر-گروه استان ها؛ بخش کشاورزی بهعنوان یکی از مهمترین ارکان اقتصادی چهارمحال و بختیاری، در سالهای اخیر نقش قابلتوجهی در تأمین امنیت غذایی و اشتغال ایفا کرده است. اجرای الگوی کشت، توسعه مکانیزاسیون و مدیریت نهادههای کشاورزی، از جمله اقداماتی است که موجب شده چشمانداز تولید محصولات اساسی در استان امیدوارکنندهتر از گذشته باشد.
در همین راستا، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری از برنامهریزی گسترده برای افزایش بهرهوری در بخش زراعت و باغبانی خبر داد و اعلام کرد که استان در مسیر توسعه پایدار کشاورزی قرار گرفته است.
به گفته روحالله سعیدی، امسال بیش از ۷۳ هزار هکتار از اراضی استان به کشت گندم اختصاص یافته که شامل ۲۸ هزار هکتار گندم آبی و ۴۵ هزار هکتار گندم دیم است. پیشبینی میشود از این سطح زیر کشت، بیش از ۱۵۵ هزار تن محصول برداشت شود؛ رقمی که میتواند سهم مهمی در تأمین گندم مورد نیاز کشور داشته باشد.
همزمان با توسعه کشت محصولات استراتژیک، مدیریت نهادههای کشاورزی نیز در دستور کار قرار گرفته است. جذب ۹۷ درصدی کود اوره و بیش از ۱۳۸ درصدی کود پتاسه در سال گذشته، نشاندهنده استقبال کشاورزان از برنامههای حمایتی و توجه آنان به افزایش عملکرد تولید است.
علاوه بر بخش زراعت، اجرای طرحهای تحقیقاتی و توسعه باغداری نوین نیز از دیگر برنامههای مهم جهاد کشاورزی استان به شمار میرود. اجرای طرحهای کشت حفاظتی، معرفی ارقام جدید گردو و انگور و همچنین توسعه کشاورزی اقتصادی و بازارمحور، بخشی از برنامههایی است که میتواند آینده کشاورزی چهارمحال و بختیاری را متحول کند.
تأکید بر نقش کشاورزان در تحقق امنیت غذایی
روحالله سعیدی، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری ، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: اجرای الگوی کشت در سالهای اخیر نتایج مطلوبی به همراه داشته و همکاری کشاورزان باعث شده بتوانیم تولید محصولات اساسی را با برنامهریزی دقیق دنبال کنیم.
وی افزود: در حوزه گندم، علاوه بر افزایش سطح زیر کشت، تلاش شده کشاورزان از خدمات حمایتی مانند بیمه محصولات و تأمین کودهای شیمیایی بهرهمند شوند. خرید تضمینی گندم نیز یکی از مهمترین برنامههایی است که امنیت خاطر بیشتری برای تولیدکنندگان ایجاد میکند.
سعیدی با اشاره به وضعیت نهادههای کشاورزی بیان کرد: استان چهارمحال و بختیاری در جذب کودهای شیمیایی جزو استانهای موفق کشور بوده است. این موضوع نشان میدهد کشاورزان نسبت به استفاده اصولی از نهادهها و افزایش بهرهوری توجه ویژهای دارند.
وی ادامه داد: اگر مدیریت منابع آب بهخوبی انجام شود، میتوانیم در کشت محصولات بهاره مانند سیبزمینی، لوبیا و ذرت نیز به نتایج بسیار مطلوبی دست پیدا کنیم. هدف اصلی ما حرکت به سمت کشاورزی پایدار و اقتصادی است.
کشاورزان خواستار تداوم حمایتها هستند
علی باقری یکی از کشاورزان شهرستان بروجن در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: در سالهای اخیر حمایتهای جهاد کشاورزی در زمینه تأمین کود و خرید تضمینی گندم باعث شده انگیزه کشاورزان برای ادامه فعالیت بیشتر شود.
وی افزود: اجرای الگوی کشت باعث شده بسیاری از کشاورزان با برنامهریزی دقیقتری فعالیت کنند و از کشت محصولات کمبازده فاصله بگیرند. البته همچنان مشکل کمآبی و هزینههای بالای تولید از مهمترین دغدغههای کشاورزان است.
این کشاورز ادامه داد: اگر تسهیلات مکانیزاسیون و تأمین سوخت ماشینآلات کشاورزی با سرعت بیشتری انجام شود، هزینه تولید کاهش پیدا میکند و بهرهوری نیز افزایش خواهد یافت.
وی خاطرنشان کرد: کشاورزان استان آمادگی دارند در مسیر افزایش تولید و تأمین امنیت غذایی کشور نقش مؤثرتری ایفا کنند، اما تحقق این هدف نیازمند حمایت مستمر دولت و مدیریت منابع آب است.
به گزارش خبرنگار مهر، کارشناسان معتقدند کشاورزی چهارمحال و بختیاری در سالهای اخیر وارد مرحلهای جدید از توسعه شده و استفاده از روشهای علمی و برنامهریزیشده، زمینه افزایش بهرهوری را فراهم کرده است.
افزایش سطح زیر کشت محصولات استراتژیک، اجرای طرحهای تحقیقاتی و توسعه مکانیزاسیون از جمله اقداماتی است که میتواند جایگاه استان را در تولید محصولات کشاورزی کشور تقویت کند.
در کنار این موضوع، توجه به مدیریت منابع آب و اصلاح الگوی مصرف، یکی از مهمترین ضرورتهای ادامه روند توسعه کشاورزی در استان به شمار میرود؛ زیرا بخش زیادی از موفقیت برنامههای زراعی وابسته به وضعیت منابع آبی است.
همچنین توسعه باغداری نوین و معرفی ارقام اقتصادی و بازارپسند، میتواند زمینه افزایش درآمد کشاورزان و رونق صادرات محصولات باغی استان را فراهم کند.
در مجموع، آنچه امروز در بخش کشاورزی چهارمحال و بختیاری مشاهده میشود، حرکت به سمت کشاورزی دانشبنیان، پایدار و اقتصادی است؛ مسیری که در صورت تداوم حمایتها و همراهی کشاورزان، میتواند نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی کشور و توسعه اقتصادی استان ایفا کند.
نظر شما