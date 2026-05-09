به گزارش خبرگزاری مهر، سید سعید شاهرخی در حاشیه جلسه احداث پل مجاور رودخانه خرمآباد، اظهار داشت: احداث پل مجاور رودخانه خرمآباد بهعنوان یکی از طرحهای مهم زیرساختی و شهری موردبررسی قرار گرفت و در پایان، تفاهمنامه اجرای این پروژه میان استانداری لرستان، خیر قاضی و شهرداری خرمآباد به امضا رسید.
وی گفت: این تفاهمنامه باهدف تسهیل عبورومرور شهری، کاهش بار ترافیکی، بهبود دسترسی به محدوده قلعه فلکالافلاک و ساماندهی فضای پیرامونی این اثر تاریخی منعقد شده است؛ اقدامی که میتواند نقش مهمی در ارتقای زیرساختهای شهری و افزایش کیفیت خدماترسانی به شهروندان و گردشگران ایفا کند.
استاندار لرستان با تأکید بر ضرورت اجرای طرحهای مؤثر در روانسازی ترافیک و بهسازی فضاهای پیرامونی آثار تاریخی، این تفاهمنامه را گامی مهم در مسیر توسعه شهری خرمآباد دانست و بر لزوم تسریع در روند اجرایی پروژه تأکید کرد.
نظر شما