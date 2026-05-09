۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۰۰

احداث پل مجاور رودخانه خرم‌آباد برای بهبود دسترسی به «فلک‌الافلاک»

خرم‌آباد - استاندار لرستان از احداث پل مجاور رودخانه خرم‌آباد برای بهبود دسترسی به محدوده قلعه تاریخی «فلک‌الافلاک» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید سعید شاهرخی در حاشیه جلسه احداث پل مجاور رودخانه خرم‌آباد، اظهار داشت: احداث پل مجاور رودخانه خرم‌آباد به‌عنوان یکی از طرح‌های مهم زیرساختی و شهری موردبررسی قرار گرفت و در پایان، تفاهم‌نامه اجرای این پروژه میان استانداری لرستان، خیر قاضی و شهرداری خرم‌آباد به امضا رسید.

وی گفت: این تفاهم‌نامه باهدف تسهیل عبورومرور شهری، کاهش بار ترافیکی، بهبود دسترسی به محدوده قلعه فلک‌الافلاک و ساماندهی فضای پیرامونی این اثر تاریخی منعقد شده است؛ اقدامی که می‌تواند نقش مهمی در ارتقای زیرساخت‌های شهری و افزایش کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان و گردشگران ایفا کند.

استاندار لرستان با تأکید بر ضرورت اجرای طرح‌های مؤثر در روان‌سازی ترافیک و بهسازی فضاهای پیرامونی آثار تاریخی، این تفاهم‌نامه را گامی مهم در مسیر توسعه شهری خرم‌آباد دانست و بر لزوم تسریع در روند اجرایی پروژه تأکید کرد.

