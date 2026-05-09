تأکید وزیر راه بر تسریع تکمیل آزادراه حرم تا حرم

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در مراسم افتتاح بخشی از آزادراه حرم تا حرم در مسیر گرمسار ـ سمنان، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا بهویژه رهبر شهید، اظهار کرد: آزادراه حرم تا حرم بخشی از کریدور ترانزیتی سرخس تا مهران است و تکمیل آن در استانهای سمنان و خراسان رضوی با جدیت در حال پیگیری است.
وی افزود: رهبر شهید و همچنین شهید دکتر علی لاریجانی همواره بر تکمیل شبکههای ریلی و جادهای کشور تأکید داشتند و این موضوع از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب نیز به شمار میرود.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به شرایط کنونی کشور گفت: همدلی، امیدآفرینی و تلاش مضاعف از نیازهای اساسی جامعه و پاسخی به وفاداری و حضور همیشگی مردم است.
صادق با اشاره به اهمیت توجه به محیطزیست بیان کرد: محیطزیست چرخهای بههمپیوسته است و نقش آن باید جدی گرفته شود. حفاظت از یوزپلنگ ایرانی در جاده میامی در شرق استان سمنان نیز از موضوعات مهمی است که باید همواره مدنظر قرار گیرد.
وی با اشاره به شخصیت شهید علی لاریجانی اظهار کرد: شهید لاریجانی مصداق بندهای بود که خداوند به او عزت بخشید و مردم نیز پیکر او را با شکوه تشییع کردند.
وزیر راه تأکید کرد: جنگ جز آشوب و پیامدهای منفی نتیجهای ندارد، اما خون رهبر شهید موجب جوشش و انگیزهای تازه شد و همه در کنار یکدیگر مسیر او را ادامه خواهیم داد.
