به گزارش خبرگزاری مهر ، مهدی بقایی در نودودومین ویژه‌برنامه به احترام مردم اصفهان با محوریت افتتاح و کلنگ‌زنی پروژه‌های محیط‌زیستی اظهار کرد: امروز روزی مهم برای حوزه خدمات شهری است، زیرا مجموعه‌ای از طرح‌های راهبردی مرتبط با انرژی پاک و مدیریت هوشمند پساب وارد مرحله بهره‌برداری یا آغاز عملیات اجرایی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه اولویت اصلی شهر اصفهان توسعه زیرساخت‌های محیط‌زیستی است، افزود: در سند چشم‌انداز معاونت خدمات شهری تا افق ۱۴۱۰، تامین ۱۰۰ درصد برق شهرداری از انرژی خورشیدی و تامین ۷۰ درصد نیاز آبی شهر از پساب به عنوان اهداف کلیدی تعریف شده است.

معاون محیط‌زیست و خدمات شهری شهردار اصفهان با تأکید بر برنامه پسماند صفر بیان کرد: نیروگاه خورشیدی ۱.۱ مگاواتی امروز به بهره‌برداری رسید و در تلاش هستیم تا پایان امسال سهم انرژی خورشیدی در تامین برق شهرداری را به ۳۰ تا ۴۰ درصد برسانیم.

بقایی با تشریح سه محور اصلی مدیریت پساب شامل تأمین، تصفیه و توزیع گفت: در بخش تأمین، حجم قراردادهای دریافت پساب از ۲۵۰ لیتر بر ثانیه به ۸۷۰ لیتر رسیده و هم‌اکنون قرارداد ۱۰۰۰ لیتر بر ثانیه در حال تدوین است. وی افزود: طی ماه‌های آینده میزان تأمین پساب به مرز ۱۹۰۰ لیتر بر ثانیه خواهد رسید.

معاون شهردار با اشاره به بهره‌برداری پنج تصفیه‌خانه در این دوره مدیریت شهری اظهار کرد: دو تصفیه‌خانه تاکنون فعال شده و دو پروژه دیگر تابستان سال جاری وارد مدار خواهد شد.

وی با اشاره به آغاز پروژه تصفیه‌خانه امید در میدان شهید آشتیانی با ظرفیت ۱۰۰ لیتر بر ثانیه تصریح کرد: با بهره‌برداری از تصفیه‌خانه‌های جدید، حداقل ۴۰۰ لیتر بر ثانیه به ظرفیت تصفیه شهر افزوده می‌شود.

بقایی همچنین از رونمایی نخستین پکیج تصفیه سربسته با فناوری نوین در کشور در مجتمع میلاد خبر داد و توضیح داد: این سامانه با ظرفیت تصفیه پنج تا هشت لیتر بر ثانیه، آب موردنیاز فضای سبز شرق اصفهان را تأمین می‌کند و امسال حداقل هفت پکیج مشابه در مناطق مختلف اجرا خواهد شد.

وی با اشاره به استفاده از خط رینگ بیرونی ۹۶ کیلومتری برای توزیع پساب افزود: فناوری سوپرهواداری که در تصفیه‌خانه امید به‌کار گرفته شده توسط متخصصان ایرانی طراحی شده و سرعت اجرای این پروژه‌ها حاصل حمایت شورای اسلامی شهر و شهردار اصفهان است.

معاون محیط‌زیست و خدمات شهری شهردار اصفهان در پایان با اشاره به بهره‌برداری از ایستگاه شارژ خودروهای برقی اتوبوسرانی گفت: از معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری برای راه‌اندازی این ایستگاه که نخستین تجربه اصفهان در حوزه اتوبوس‌های برقی محسوب می‌شود، قدردانی می‌کنم و برای همه دست‌اندرکاران این طرح‌ها ارزش ویژه‌ای قائلم.