به گزارش خبرگزاری مهر، در پی قهرمانی تیم ملی وزنه‌برداری جوانان ایران در مسابقات جهانی کشور مصر، حجت الاسلام حسن خمینی، تولیت حرم امام خمینی(ره)، پیام تبریکی صادر کرد.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسمه تعالی

کسب جایگاه قهرمانی تیم ملی وزنه برداری جوانان ایران در مسابقات جهانی مصر، مایه غرور و شادی ملت ایران و افتخاری دیگر در کارنامه ورزش قهرمانی کشورمان است.

این موفقیت که با کسب مدال های متعدد به دست آمده، نشان از پشتکار و عزم محکم جوانان این دیار و برنامه ریزی منظم مدیریت ورزش کشور دارد.

اینجانب ضمن تبریک به اهالی ورزش و بالاخص اعضای تیم ملی جوانان و کادر فنی تیم، تداوم این توفیقات را در تمام میادین آرزومندم.

سید حسن خمینی

۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵