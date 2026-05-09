۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۰۰

عارف: قهرمانی جوانان وزنه‌بردار، تجلی امید در برابر فشارهای دشمنان است

معاون اول رئیس‌جمهور در پیامی با تبریک قهرمانی تیم وزنه‌برداری جوانان ایران، این موفقیت را نمادی از روح امید و مقاومت ملت ایران در شرایط فشارها و تهدیدات آمریکا و رژیم صهیونیستی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور در پیامی با تبریک قهرمانی تیم وزنه‌برداری جوانان ایران در رقابت‌های جهانی مصر، این موفقیت را نمادی از روح امید، خودباوری و مقاومت ملت ایران در شرایط فشارها و تهدیدات تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی دانست و تأکید کرد اراده نسل جوان، مسیر پیشرفت و عزت ملی را تداوم خواهد بخشید.

در متن پیام عارف آمده است: قهرمانی پرافتخار تیم وزنه‌برداری جوانان جمهوری اسلامی ایران در رقابت‌های جهانی مصر، در شرایطی که ملت بزرگ ایران با تحمیل فشارها و تهدیدات دشمنان، به‌ویژه اقدامات خصمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی مواجه است، جلوه‌ای درخشان از روح امید، مقاومت و پویایی نسل جوان این سرزمین به شمار می‌آید.

این پیروزی ارزشمند نشان داد که اراده جوانان ایران، در پرتو ایمان، همت و خودباوری، نه‌تنها متوقف نمی‌شود، بلکه در سخت‌ترین شرایط نیز به سکویی برای افتخارآفرینی و عزت ملی تبدیل خواهد شد. بی‌تردید این موفقیت، نمادی از تداوم مسیر بالندگی ایران اسلامی و نشانه‌ای روشن از سرمایه عظیم انسانی کشور در عبور از چالش‌ها و دستیابی به قله‌های پیشرفت است.

اینجانب ضمن تبریک صمیمانه این دستاورد بزرگ به قهرمانان عزیز، کادر فنی و خانواده بزرگ وزنه‌برداری کشور، این موفقیت را به مقام معظم رهبری و ملت شریف و مقاوم ایران تبریک عرض می‌کنم و برای این جوانان سرافراز، توفیقات روزافزون در عرصه‌های جهانی و تداوم نقش‌آفرینی در تقویت امید و اقتدار ملی را از درگاه خداوند مت مسئلت دارم.

محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور

کد مطلب 6824127
رامین عبداله شاهی

