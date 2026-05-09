به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا عارف معاون اول رئیسجمهور در پیامی با تبریک قهرمانی تیم وزنهبرداری جوانان ایران در رقابتهای جهانی مصر، این موفقیت را نمادی از روح امید، خودباوری و مقاومت ملت ایران در شرایط فشارها و تهدیدات تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی دانست و تأکید کرد اراده نسل جوان، مسیر پیشرفت و عزت ملی را تداوم خواهد بخشید.
در متن پیام عارف آمده است: قهرمانی پرافتخار تیم وزنهبرداری جوانان جمهوری اسلامی ایران در رقابتهای جهانی مصر، در شرایطی که ملت بزرگ ایران با تحمیل فشارها و تهدیدات دشمنان، بهویژه اقدامات خصمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی مواجه است، جلوهای درخشان از روح امید، مقاومت و پویایی نسل جوان این سرزمین به شمار میآید.
این پیروزی ارزشمند نشان داد که اراده جوانان ایران، در پرتو ایمان، همت و خودباوری، نهتنها متوقف نمیشود، بلکه در سختترین شرایط نیز به سکویی برای افتخارآفرینی و عزت ملی تبدیل خواهد شد. بیتردید این موفقیت، نمادی از تداوم مسیر بالندگی ایران اسلامی و نشانهای روشن از سرمایه عظیم انسانی کشور در عبور از چالشها و دستیابی به قلههای پیشرفت است.
اینجانب ضمن تبریک صمیمانه این دستاورد بزرگ به قهرمانان عزیز، کادر فنی و خانواده بزرگ وزنهبرداری کشور، این موفقیت را به مقام معظم رهبری و ملت شریف و مقاوم ایران تبریک عرض میکنم و برای این جوانان سرافراز، توفیقات روزافزون در عرصههای جهانی و تداوم نقشآفرینی در تقویت امید و اقتدار ملی را از درگاه خداوند مت مسئلت دارم.
محمدرضا عارف معاون اول رئیسجمهور
