گرانی خودرو قابل توجیه نیست؛ باید با سوداگران و محتکران برخورد شود

علی حدادی در گفتگو با خبرنگار مهر، بر اهمیت مدیریت بازار کالاهای اساسی تأکید کرد و گفت: فعالیت‌ها و تلاش‌های دولت در تأمین بازار و نیازهای اساسی مردم در دوران جنگ تحمیلی سوم وضعیت خوبی داشت. با این حال، در حال حاضر، دولتمردان باید به کنترل بازار و نظارت بر قیمت‌ها توجه ویژه‌ای داشته باشند.

وی ادامه داد: به‌ هر حال، بخشی از افزایش قیمت‌ها ناشی از سوداگری، واسطه‌گری، دلالی یا احتکار است. تیم اقتصادی دولت باید به‌طور جدی وارد عمل شود و با سوداگران و محتکران برخورد کند.

نماینده مردم طالقان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امروز در جامعه فراوانی وجود دارد و در کالاهای اساسی کمبودی مشاهده نمی‌شود. با توجه به این وضعیت، در بخش احتکار، سیستم قضایی ما و به‌ویژه سازمان تعزیرات باید به‌طور جدی وارد عمل شوند. این موضوع قطعاً قابل کنترل است و نیازمند اراده و عزم جدی و برخورد قاطع با محتکران است.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اخیراً کمیسیون صنایع و معادن مجلس جلسه‌ای با خودروسازان برگزار کرد، زیرا از نظر ما گرانی خودرو قابل توجیه نیست. با توجه به تأمین قطعات، هیچ بهانه‌ای برای افزایش قیمت خودرو پذیرفته نیست و لازم است قیمت‌ها اصلاح شوند.

وی با تأکید بر لزوم واردات خودرو، اظهار کرد: دولت و صاحبان صنایع باید در زمینه واردات تسهیل‌گری کنند. کنترل بازار خودرو نیازمند این است که با افرادی که در این شرایط به سوداگری می‌پردازند، به‌طور قاطع برخورد شود. همچنین سازمان تعزیرات باید به‌طور جدی وارد عمل شود تا آرامش در جامعه و بازار حفظ گردد و از افزایش قیمت‌ها جلوگیری شود.

حدادی تأکید کرد: شورای رقابت، وزارت صمت و مجلس باید از ابزارهای نظارتی خود بهره‌برداری کنند تا ضمن افزایش کیفیت خودرو، قیمت‌ها نیز کاهش یابد. مهم‌ترین مأموریت و مسئولیت تیم اقتصادی دولت در حال حاضر، جلوگیری از افزایش قیمت‌هاست و برای این منظور راهکارهای مناسبی وجود دارد.