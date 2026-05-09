به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا پیروی منش در این خصوص اظهار کرد: طرح نظارت بر تعمیرگاه‌های خودرو تا پایان سال در هرمزگان ادامه دارد. در اجرای این طرح که از فروردین امسال آغاز شده، تاکنون هشت هزار بازرسی صورت گرفته است.

وی افزود: بر این اساس هزار و ۵۷۸ پرونده به ارزش بیش از ۱۷ میلیارد ریال برای واحدهای صنفی متخلف تشکیل، و به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

پیروی‌منش گفت: مهمترین تخلفات درج نکردن قیمت، گران فروشی و نداشتن مجوزهای بهداشت بود.

معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان صمت هرمزگان، عنوان کرد: این طرح برای تامین و کنترل و نظارت بر وضعیت بازار کالا و خدمات اولویت دار، ارائه خدمات، قیمت و توزیع با توجه به افزایش تقاضای عمومی تا پایان سال اجرا می‌شود.

عبدالرضا پیروی منش افزود: در این طرح ۲۰ گروه بازرسی از تعزیرات حکومتی، سازمان صمت، جهاد کشاورزی، دانشگاه علوم پزشکی، امنیت اقتصادی و اماکن عمومی به صورت گشت مشترک بازار را رصد می‌کنند.