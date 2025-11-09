آغاز طرح نظارتی ویژه بر قیمت کالاها و خدمات در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا پیروی‌منش معاون بازرسی، نظارت و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان، اظهار داشت: این طرح با هدف رصد زنجیره تأمین و توزیع کالا و خدمات و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان اجرا می‌شود.



وی افزود: در این طرح که با همکاری اتاق اصناف و تعزیرات حکومتی به‌صورت مشترک انجام می‌گیرد، قیمت و عرضه کالاهایی نظیر آب معدنی، باطری خودرو، روغن موتور، آهن‌آلات و خدمات تعمیرگاهی به‌طور ویژه توسط بازرسان پایش می‌شود.



پیروی‌منش تأکید کرد: در صورت مشاهده هرگونه تخلف، برخورد قانونی با واحدهای متخلف در دستور کار قرار دارد.



وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده گران‌فروشی یا تخلف، مراتب را از طریق سامانه ۱۲۴ به سازمان صمت هرمزگان گزارش دهند تا موضوع در کوتاه‌ترین زمان بررسی شود.