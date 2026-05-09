۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۲۸

هشدار آبگرفتگی معابر در آذربایجان‌ شرقی

تبریز- رییس اداره پیش‌بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی نسبت به آبگرفتگی معابر و جاری شدن روان آب در شهرهای استان هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امیدفر روز شنبه با اشاره به گذر امواج تراز میانی جوی از امروز تا اواخر هفته به ویژه چهارشنبه در استان، افزود: این وضعیت موجب افزایش ابر، در برخی ساعات به ویژه بعد از ظهر رگبار باران، غرش آذرخش و سیلابی شدن رودخانه ها در نواحی ارسباران می شود.

رییس اداره پیش‌بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی افزود: با توجه به شرایط فصلی و محلی، احتمال تشدید ناپایداری وجود دارد، بنابراین مردم و علاقه مندان به طبیعت گردی از اتراق و چادر زدن در حاشیه رودخانه ها و مسیل ها، صعود به ارتفاعات و قرار گرفتن در زیر درختان بلند در هنگام غرش آذرخش خودداری کنند.

