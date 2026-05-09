یونس اکبرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت جوی استان اظهار کرد: در هفته پیش رو به دنبال عبور امواج تراز میانی جو، به‌ویژه در ساعات بعدازظهر در نیمه شمالی آذربایجان شرقی شاهد ناپایداری‌های جوی خواهیم بود که این شرایط به شکل رگبار باران و رعدوبرق بروز می‌کند.

وی افزود: بر اساس بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، از روز سه‌شنبه تا اواخر هفته جاری در اکثر شهرهای استان بارش‌هایی رخ خواهد داد که شدت آن در مناطق جنوب‌غربی و همچنین شمال استان بیشتر پیش‌بینی می‌شود.

اکبرزاده ادامه داد: در کنار این شرایط، دمای هوا در سطح استان به‌تدریج روند افزایشی خواهد داشت و در برخی ساعات نیز وزش باد نسبتاً شدید دور از انتظار نخواهد بود.

رئیس گروه تحقیقات هواشناسی کاربردی آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: با توجه به احتمال رگبارهای مقطعی و وقوع رعدوبرق، شهروندان و به‌ویژه کشاورزان و دامداران لازم است تمهیدات لازم را برای کاهش خسارات احتمالی در نظر بگیرند.