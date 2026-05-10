۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۴۸

هشدار ناپایداری جوی در آذربایجان‌شرقی

تبریز- رئیس گروه پیش‌بینی اداره‌ کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی از تداوم ناپایداری‌های جوی تا اواخر هفته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امیدفر روز یکشنبه درباره آخرین وضعیت آب‌وهوای استان آذربایجان شرقی اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی تا اواخر هفته جاری عبور متناوب امواج تراز میانی جو موجب افزایش ابر، وزش باد نسبتاً شدید و در برخی نواحی رگبار باران و رعد و برق خواهد شد. در مناطق مستعد نیز احتمال بارش تگرگ وجود دارد.

وی افزود: تمرکز ناپایداری‌های جوی در این مدت عمدتاً در نیمه شمالی استان، به‌ویژه منطقه ارسباران خواهد بود و در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه گستره این ناپایداری‌ها کل استان را دربرمی‌گیرد.

امیدفر گفت: با توجه به شرایط فصلی و محلی، طی ساعات بعدازظهر و اوایل شب احتمال تشدید ناپایداری‌ها دور از انتظار نیست بنابراین آبگرفتگی معابر عمومی، جاری شدن رواناب و اختلال موقت در ترددهای شهری و جاده‌ای محتمل خواهد بود. همچنین در نیمه جنوبی استان احتمال نفوذ یا خیزش گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود.

