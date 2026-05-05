هشدار نسبت به احتمال وقوع سیلاب در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی حسن‌پور اقدم روز سه شنبه اظهار کرد: بر اساس تحلیل شرایط جوی و آخرین ارزیابی‌های منابع آب، با افزایش دما و سرعت وزش باد در روزهای اخیر و همچنین وجود ذخایر قابل توجه برف در ارتفاعات استان، انتظار می‌رود جریان رودخانه‌ها به‌طور محسوسی افزایش یابد.

حسن‌پور اقدم افزود: هم‌زمانی ذوب سریع برف با بارش‌های بهاری می‌تواند منجر به تشدید رواناب‌ها و افزایش احتمال وقوع سیلاب در برخی نقاط شود.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی تصریح کرد: از شهروندان درخواست می‌شود تا پایان هفته از هرگونه توقف، اتراق و فعالیت در بستر و حاشیه رودخانه‌ها خودداری کرده و هشدارهای هواشناسی را جدی بگیرند.