یگان حفاظت میراث فرهنگی به زودی هوشمندسازی خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ آیت احمدی گفت: در راستای تجهیز و هوشمندسازی روند حفاظت از آثار، اشیاء و محوطههای میراثفرهنگی و با هدف کاهش جرائم و تعرض به این انجام خواهد شد.
فرمانده یگانحفاظت وزارت میراثفرهنگی، گردشگری وصنایعدستی افزود: با وجود همه کمبودها، همکاران ما با تلاش مضاعف برای صیانت از آثار، اشیاء و خاک و زمین که سرمایه ملی است، اقدام میکنند تا این میراثهای ارزشمند آسیب نبیند.
بر توسعه، ارتقا و تحکیم امنیت جامعه و ساماندهی یگانهای مسلح دستگاههای اجرایی با رعایت ضوابط و تأمین امنیت و حفاظت از دستگاههای اجرایی تاکید کرد و افزود: حفاظت از مواریث فرهنگی و آثار بهجامانده از گذشتگان نیازمند عزم راسخ و مشارکت همگانی است و باید با تعامل هرچه بیشتر با برخی از دستگاههای ذیربط و همچنین برنامههای پیشگیرانه برای وقوع جرائم در زمینه میراثفرهنگی در دستور کار قرار گیرد.
سرهنگ ناصر حبیبیان در این نشست گفت: استان زنجان به وسیله نقلیه، نیروهای یگان حفاطت، برگزاری دورههای آموزشی احتیاج مبرم دارند.
فرمانده یگانحفاظت ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان زنجان افزود: باید از توان یگانهای حفاظت دیگر دستگاهها برای دریافت گزارشها، کشف جرائم، دستگیری افراد متخلف و سودجو استفاده کرد.
وی ادامه داد: نیروهای یگان حفاظت میراثفرهنگی زنجان با وجود برخی کمبودها توانستهاند عملکردی درخور توجه و مؤثر در حفاظت از میراثفرهنگی استان داشته باشند.
