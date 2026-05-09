حسن خمینی:جنگ اخیر تغییر پارادایمی در منطقه ایجاد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدحسن خمینی روز شنبه در دیدار مدیران و امدادگران جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به جنگ اخیر گفت که این دوره ۷۰ روزه در آینده به عنوان یکی از مهم‌ترین بازه‌های زمانی شناخته خواهد شد که تغییر پارادایمی بزرگ در منطقه پدید آورد.

او با گرامیداشت خدمات هلال احمر در روزهای سخت جنگ افزود: به عنوان ناظر می‌گویم یکی از دوران درخشان این جمعیت، حضور و تلاش برای سلامت مردم ایران در جنگ تحمیلی سوم بود.

یادگار امام با اشاره به تلخی‌های جنگ از جمله شهادت رهبر انقلاب، فاجعه مدرسه میناب، ناوچه دنا و شهادت فرماندهان، مردم، کودکان و زنان، تأکید کرد که «جنگ اراده‌ها» با پایمردی مردم ایران و شکست همه‌جانبه دشمن، تغییر بزرگی در منطقه ایجاد خواهد کرد.

حجت الاسلام سید حسن خمینی با بیان اینکه تا این مرحله پیروزی از آن ملت ایران بوده، دو شرط برای حفظ این پیروزی برشمرد: نخست، آمادگی برای استقامت و خسته نشدن، و دوم، اعتماد مردم به تصمیمات رهبران و مسئولان.

او گفت: بحمدالله رهبر معظم انقلاب مشرف بر امور هستند و تصمیمات در فرآیند خود طی می‌شود و ایشان آنها را قبول و امضاء می‌کنند. ما باید هم به این تصمیم نظام احترام بگذاریم و هم به قدرتمندی، غیرت، توانمندی، فهم و درایت مسئولینی که در صحنه هستند، اعتماد کنیم.

تولیت حرم امام خمینی (ره) تأکید کرد: کاسه داغ‌تر از آش نباشیم؛ چرا که همه کسانی که امروز تصمیم‌گیران کشور هستند یا عضو خانواده شهیدند یا عمری در این صحنه‌ها گذرانده‌اند یا از فرماندهان جنگ بوده‌اند و در طول این ایام یک روز راحت نگذرانده‌اند. لذا به تصمیم و درایت آنها اعتماد کنیم.

او در پایان تصریح کرد که این سخنان به معنای منع مشورت و ارائه نظر نیست، اما حفظ وحدت و همدلی جامعه پشت تصمیمات کلان کشور بسیار مهم است.

تولیت حرم امام خمینی (ره) از نقش‌آفرینی هلال احمر، اورژانس و جامعه پزشکی در جنگ اخیر قدرانی کرد و برای جامعه آرزوی آینده‌ای روشن نمود.