گام نخست جشنواره «حکمت و کارآمدی علوم انسانی» برداشته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی، چهل و یکمین جلسه شورای پژوهشی معاونت علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان دومین جلسه در سال 1405 با حضور اعضا برگزار شد.

در این شورا که دکتر سیدمحمود هاشمی معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی و رئیس شورا، دکتر سینا نعمتی‌زاده مدیر کل امور پژوهشی و دبیر و عضو شورا و سایر اعضا حضور داشتند، پروپوزال (طرح) جشنواره «حکمت و کارآمدی علوم انسانی» مورد بررسی دقیق قرار گرفت و موارد کلی آن به تصویب رسید.

در این جلسه مقرر شد موارد پیشنهادی اعضا درباره جشنواره به حوزه اداره کل پژوهش معاونت علوم انسانی و هنر ارسال و پس از انجام اصلاحات اعلامی در جلسه بعدی شورا مورد تصویب نهایی قرار گیرد و جشنواره در سال جاری توسط حوزه معاونت علوم انسانی و هنر دانشگاه برگزار شود.