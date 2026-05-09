مدیرکل جدید تعزیرات حکومتی استان همدان معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان تعزیرات حکومتی در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان با اشاره به نقش مؤثر این سازمان در ساماندهی بازار و اقتصاد کشور، بر اهمیت تعامل، هم‌افزایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در استان برای توسعه و پیشبرد امور تأکید کرد.

محمد حسن سرابیان شناخت دقیق امکانات، نیازها و مطالبات مردم از طریق رصد مستمر بازار را از الزامات مدیریت کارآمد در حوزه تعزیرات دانست.

وی با بیان اینکه در شرایط جنگ اقتصادی، حضور فعال مدیران در بازار از ملزومات اصلی مدیریت راهبردی است، افزود: نظارت بر ضابطین مطابق ماده ۱۷ آیین‌نامه بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی است و در شرایط فعلی، نظارت مستمر و مؤثر بر مبادی ورودی، واحدهای تولیدی، توزیعی و خرده‌فروشی‌ها ضرورتی انکارناپذیر به شمار می‌آید به شکلی که مردم باید آثار این نظارت‌ها را در بازار به‌طور ملموس مشاهده کنند.

معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان تعزیرات حکومتی همچنین با تأکید بر دستور رئیس سازمان تعزیرات در خصوص حضور محسوس این دستگاه در بازار، تشکیل «اتاق وضعیت» در ادارات تعزیرات استان‌ها را ضروری دانست و ادامه داد: این اتاق با حضور نمایندگان دستگاه‌های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و پلیس امنیت اقتصادی، وظیفه پایش و بررسی مستمر وضعیت کالا و بازار را بر عهده خواهد داشت.

در پایان مراسم، با قدردانی از خدمات مرضیه یونسی مدیرکل سابق تعزیرات حکومتی همدان، سید مهدی محمدی به عنوان مدیرکل جدید این اداره معرفی شد.