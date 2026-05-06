مسئول جدید نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه صنعتی شریف معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازدانشگاه صنعتی شریف، عصر روز سه‌شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، طی مراسمی ضمن تقدیر و تکریم از زحمات و اقدامات حجت‌الاسلام طباطبایی، حجت‌الاسلام مهدی آقاتهرانی به‌عنوان مسئول جدید دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ صنعتی شریف معرفی شد. این مراسم با حضور مسئول نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها، رئیس و اعضای هیئت رئیسه، جمعی از استادان و دانشجویان در سالن آمفی‌تئاتر دانشکده مهندسی مکانیک برگزار شد.

تجریشی رئیس دانشگاه در ابتدای مراسم ضمن تشکر و خداقوت به حجت‌الاسلام طباطبایی اخلاق نیکو، خوش‌رویی و همراهی ایشان با مدیریت دانشگاه را بسیار ارزشمند دانست و افزود: علی‌رغم هجمه فرهنگی و روایتگری که دشمن در بستر فضای مجازی به مغز و خانه و رفتار فرزندانمان داشت ایشان تلاش کردند ضمن همراهی با هیئت رئیسه و استادان، دانشجویان را همچون فرزندان خود ببینند و همراه آنان باشند.

رئیس دانشگاه در ادامه با اشاره به فرموده پیامبر اکرم(ص) نقش رهبری و ولی فقیه در نظام اسلامی را نقش رسولانه و پدرانه دانست و افزود: پس از فقدان رهبر شهید حضرت آیت‌الله خامنه‌ای حس کردیم پدر از دست داده‌ایم. پدری که دانشگاه، دانشجویان، استادان و نخبگان با تمام تفاوت‌های فکری و ایمانی و رویکردی، ارزش بسیاری برایشان داشت و همگی او را دوست داشتند.

وی افزود: نماینده ولی فقیه در دانشگاه بایستی نقش پدری را در دانشگاه ایفا کند. مانند پدری که تمام فرزندانش را با تفاوت‌های آن‌ها و اختلافاتی که میان آنهاست دوست دارد و دلسوز آنهاست و فرزندان نیز از این امر مطمئن هستند.

تجریشی در پایان سخنان خود ضمن آرزوی موفقیت برای حجت‌الاسلام آقاتهرانی گفت: همانطور که در این سال‌ها با تلاطم‌ها و چالش‌های بسیار زیاد، جامعه و دانشگاه را به سمت قله هدایت کردیم امید داریم که بتوانیم با همفکری و همراهی و نقش دلسوزانه نهاد معظم رهبری بتوانیم نقش پدرانه را در شرایط سخت ایفا کنیم و به ایرانی بودن خود افتخار کنیم و بتوانیم نیروهایی را تربیت کنیم که طبق گفته رهبر شهید انقلاب ما را به تمدن جدید اسلامی نزدیکتر کنند.

در ادامه حجت‌الاسلام طباطبایی نماینده پیشین نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه شریف در سه عنوان به ایراد سخنانی در خصوص اقدامات انجام گرفته، موانع موجود و کارهایی که بایستی انجام شود پرداخت.

وی دوران مسئولیت خود را از سخت‌ترین دوران برای نهاد دانست و گفت: حجم و سختی کار در دانشگاه شریف بسیار بالاست. فضای دانشجویی و استادان متنوع است. سعی کردیم با تمام گروه‌ها تا ‌سرحد امکان همراهی کنیم و مسیر دانشجویان را هموارتر کنیم تا بتوانند راحت‌تر کار کنند. در فضای استادان نیز هدف‌گذاری ما رفاقت بود باید با استادان همراهی می‌کردیم و سنگ صبور استادان بودیم تا در این شرایط سخت بتوانند به بهترین نحو فعالیت‌های خود را به انجام برسانند.

وی کارمندان دانشگاه را بسیار اثرگذار خواند و افزود: بار دانشگاه بر دوش کارمندان است در این وجه تا توانستم سعی بر همراهی و حمایت آنها شد.

حجت‌الاسلام طباطبایی دانشگاه صنعتی شریف را با دیگر دانشگاه‌ها متفاوت خواند و گفت: در شریف همه مشغول فعالیت و کنشگری هستند ایجاد تعادل در این محیط با تنوع بالا بسیار سخت است. دانشگاه صنعتی شریف معدن الماسی است که تکنولوژی ما برای استخراج این الماس‌ها کافی نیست.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: دانشگاه صنعتی شریف خدمات بسیار ارزنده‌ای به کشور و نظام جمهوری اسلامی ارائه کرده است باید حمایت‌های متمرکزی از این دانشگاه صورت گیرد.

در بخش دیگری از برنامه حجت‌الاسلام آقاتهرانی نماینده جدید نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه شریف گفت: از سطح قدرشناسی، ابراز وفاداری و حس صمیمیت عزیزان نسبت به حجت الاسلام طباطبایی حس بسیار خوبی گرفتم حضور در این فضا و مشاهده این موارد بسیار دلگرم کننده است. امیدوارم هرآنچه که در وسعمان هست بتوانیم در این مسیر به بهترین شکل ارائه دهیم و حضور موثری در این مجموعه داشته باشیم.

وی گفت: فضای دانشگاه برایم نامانوس نیست. تجربیات مطلوبی در این مسیر داشتم و همواره جامعه دانشگاهی را از دغدغه‌مندترین و شریف‌ترین اقشار جامعه می‌دانم و این مورد برای من ثابت شده است. بیشترین سهم خدمت به کشور بر عهده دانشگاه‌ها است در حال حاضر نیز مجاهدت‌های علمی است که این فرصت‌ها را برای کشور ایجاد می‌کند.

در ادامه حجت‌الاسلام رستمی مسئول نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها حماسه بعثت ملت به‌پاخواسته و قیام کرده برای خدا را تبریک گفت و هم‌عصر بودن با این ملت را سعادت بزرگی خواند و افزود: طبق گفته رهبر انقلاب اسلامی، پس از فقدان رهبر شهید که تکیه‌گاه ملت بودند، مردم کشور را اداره کردند. این هویتی است که دشمن حسرتش را میخورد. ملت در این دوران حقیقت خود را نمایان کردند. ما باید شکرگزار زندگی با این ملت باشیم.

وی تصریح کرد: رهبر انقلاب مهم‌ترین و بزرگترین حامی علم در کشور بودند که پس از شهادت ایشان وزن دانشگاه‌ها و دانشگاه صنعتی شریف و جریان علم کشور در جنگ، گویای این موضوع است.

رستمی با تاکید بر اهمیت و جایگاه دانشگاه صنعتی شریف گفت: دانشگاه شریف بخشی از زنجیره اقتداربخشی و دفاع از کشور است. قدرتی که ملت در این دوران نشان داد و جریان علم که مظهر تجلی این قدرت ملی بود. باید پژوهش‌های دانشگاهی در خدمت حل مساله و مرجعیت علمی قرار گیرد. دشمن نمی‌خواهد دانشگاهی اقتدار بیافریند. مسیر تربیتی و مسیر شکل‌گیری دانشجویی که شما رقم می‌زنید نه تنها برای شریف بلکه برای تمام دانشگاه‌ها و جریان تربیتی دانشجو در کشور موثر خواهد بود و شریف در این حوزه مسئولیت سنگینی دارد.

مسئول نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها، حجت الاسلام طباطبایی را فردی بسیار دغدغه‌مند و دلسوز خواند و همچنین در خصوص نماینده جدید دانشگاه شریف گفت: حجت الاسلام آقاتهرانی شخصیتی دارای روحیه جهادی و بسیار متواضع است. فضل و جوانی ایشان حتما کمک می‌کند در این محیط مستعد و پر از ظرفیت موفق باشند.

وی با اشاره به فرمایش رهبر شهید با تاکید بر تنوع در مسئولیت‌های نهاد خاطرنشان کرد: همه مردم به روحانی نیاز دارند آغوش شما بایستی برای همه باز باشد. ما در مقطع مهمی از تاریخ ایران، اسلام و انقلاب قرار داریم شما نشان دادید ظرفیت‌ها بسیار است این ظرفیت‌ها باید به فعلیت برسد. بهترین استادان و دانشجویان در اختیار شما هستند. اینجا محیط مستعدی است که اگر توجه شود هیچ بذری هرز نخواهد رفت.