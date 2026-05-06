فرمانده جدید سپاه گرگان معارفه شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه مراسم تکریم و معارفه فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان گرگان با حضور سردار سید موسی حسینی، ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در استان گلستان، فرماندار گرگان، جمعی از فرماندهان نظامی و انتظامی، خانوادههای معظم شهدا و مدیران دستگاههای اجرایی در سالن اجتماعات کانون طه برگزار شد.
در این مراسم، از خدمات و تلاشهای سرهنگ پاسدار محمود علیخانی در دوران مسئولیت خود قدردانی به عمل آمد و سرهنگ پاسدار سید روحالله ابطحی به عنوان فرمانده جدید ناحیه مقاومت بسیج سپاه گرگان معرفی شد.
این آیین در فضایی رسمی و با تأکید بر تداوم مسیر خدمترسانی، ارتقای ظرفیتهای بسیج و تقویت ارتباط با مردم برگزار شد.
