به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمد پور صبح شنبه در دیدار خانواده هلال احمر استان با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با گرامیداشت یاد شهدا به ویژه شهدای هلال احمر اظهار کرد: هلال احمر نهادی مردمی است که با اهداف بشر دوستانه همواره در جهت تسکین آلام و خدمت رسانی در بحران ها، بی‌منت به گروه های مختلف مردم خدمات ارائه می کند.

وی تاکید کرد: رویکرد ما در هلال احمر، رویکردی جهادی، مردمی و مسئله محور است به طوری که این موضوع سبب افزایش سطح عملیاتی، گسترش شبکه جوانان و تاب آوری در برابر حوادث شود.

محمد پور با اشاره به وجود ۲۶ پایگاه امداد و نجات در نقاط مختلف استان، افزود: ۱۳ میلیارد تومان توسط هلال احمر استان برای کمک به افراد آسیب پذیر اختصاص یافته است.

وی همچنین از حضور ۴۲ نیروی امدادی در قالب ۱۳ تیم هلال احمر در جنگ رمضان برای کمک به آسیب دیدگان جنگ تحمیلی سوم خبر داد.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی هم در این دیدار گفت: افتخار اعضای هلال احمر این است که در شناسنامه شغلی آنها، امدادگر ثبت شده است.

حجت الاسلام علی محمد درویشی تصریح کرد: همواره قلب هر نیروی هلال احمری برای نجات یک انسان می تپد و در این راه آنها از جان خود برای نجات کسانی می گذرند که حتی نام آنها را نمی دانند.

وی تاکید کرد: هلال احمری بودن یک شغل نیست، بلکه سبک زندگی است که موجب می شود بین حیات خود و حیات دیگران، افراد دیگر را بر خود ترجیح دهند.