آتش سوزی در تالاب شورابیل تکذیب شد؛ گشت های ویژه محیط زیست در اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث سفیدی ظهر شنبه در بازدید از تالاب شورابیل اظهار کرد: در پی گزارشهای مردمی درباره وقوع آتشسوزی در بخشی از نیزار تالاب، به همراه یگان حفاظت شهرستان اردبیل حاشیه تالاب پایش شد که خوشبختانه نشانهای از حریق یا تخریب مشاهده نشد.
وی ضمن قدردانی با تأکید بر اهمیت تقویت اقدامات حفاظتی افزود: با توجه به شرایط مساعد آبوهوا و افزایش حضور گردشگران در منطقه که این موضوع میتواند بر وضعیت محیطزیست تأثیر بگذارد. به همین منظور گشتهای ویژه برای کنترل و پایش بیشتر در تالاب شهری شورابیل اجرا خواهد شد.
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان اردبیل با اشاره به جایگاه تالاب شورابیل گفت: این تالاب از معدود تالابهای شهری کشور است که زیستگاه شمار زیادی از پرندگان مهاجر و بومی بهشمار میرود و گونههای متعدد آبزی در این اکوسیستم منحصربهفرد زندگی میکنند.
سفیدی ادامه داد: تالاب شهری شورابیل در ارتفاع یک هزار و ۳۶۵ متری از سطح دریا به مساحت ۲۰۰ هکتار در داخل شهر اردبیل قرار دارد.
