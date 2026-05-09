به گزارش خبرنگار مهر، صالح امین‌پور ظهر شنبه در بازدید از واحد تولیدی قارچ در محدوده اراضی روستای قیلسون، اظهار کرد: ظرفیت‌های مناسبی در حوزه تولید محصولات کشاورزی و صنایع وابسته در سقز وجود دارد و حمایت از واحدهای فعال تولیدی در راستای توسعه اشتغال و رونق اقتصادی ضروری است.

وی با تقدیر از فعالیت واحدهای تولید قارچ در سقز افزود: این مجموعه‌ها نقش مؤثری در ایجاد اشتغال و تأمین بخشی از نیاز بازار به قارچ دکمه‌ای دارند.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری سقز با اشاره به میزان تولید این واحدها عنوان کرد: در مجموع سالانه حدود یک هزار تُن قارچ دکمه‌ای در این دو واحد تولید و روانه بازار مصرف می‌شود.

وی اظهار کرد: محصولات تولیدی این مجموعه علاوه بر عرضه در بازار استان کردستان، به استان‌های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی نیز ارسال می‌شود.

سرمایه‌گذار واحد تولیدی قارچ سقز نیز در این بازدید، تأمین سرمایه در گردش و همکاری منابع طبیعی برای اجرای طرح توسعه‌ای را از مهم‌ترین مطالبات این واحد تولیدی عنوان کرد و گفت: در صورت حمایت و رفع موانع موجود، ظرفیت افزایش تولید و اشتغال در این مجموعه فراهم است.