به گزارش خبرگزاری مهر، هادی زند افزود: در راستای ارتقاء سطح آسایش و تسهیل تردد مسافران، با بهره‌برداری از پروژه توسعه و بهینه‌سازی دسترسی‌های خطوط ۲ و ۴ در ایستگاه مترو شادمان، ۸ دستگاه پله برقی جدید به چرخه خدمت‌رسانی اضافه شد. این اقدام گامی مهم در جهت رفاه حال شهروندان و افزایش بهره‌وری سیستم حمل‌ونقل ریلی پایتخت است.

وی تصریح کرد: این افزایش ظرفیت، تعداد پله‌برقی‌های فعال در خط ۴ را به ۲۲۰ دستگاه رساند و مجموع پله‌برقی‌های فعال در کل شبکه هفت‌گانه مترو تهران به هزارو۳۶۶ دستگاه افزایش یافت.

مدیر ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه در ادامه به تشریح جزئیات توزیع پله‌برقی‌ها در خطوط مختلف پرداخت و اظهار داشت: در حال حاضر هزار و ۳۶۶ دستگاه پله‌برقی فعال در ایستگاه‌های شبکه مترو روزانه به‌مدت حدود ۱۷ ساعت در اختیار مسافران شهر زیرزمینی قرار دارد از این تعداد ۱۸۰ دستگاه در خط یک، ۱۳۴ دستگاه در خط دو، ۲۸۷ دستگاه در خط سه، ۲۲۰ دستگاه در خط چهار، ۳۱ دستگاه در خط پنج، ۲۴۹ دستگاه در خط شش و ۲۶۵ دستگاه در خط هفت فعال هستند.

زند همچنین به ایستگاه‌ها و خطوطی که بیشترین و کمترین تعداد پله‌برقی را دارند اشاره کرد و گفت: بیشترین تعداد پله‌برقی با ۲۸۷ دستگاه مربوط به خط ۳ است. در میان ایستگاه‌ها نیز، ایستگاه تئاتر شهر با ۴۴ دستگاه رکورددار است. در مقابل، خط ۵ به دلیل ماهیت روزمینی بودن ایستگاه‌هایش، کمترین نیاز به تجهیزات حمل‌ونقل عمودی را داشته و کمترین پله‌برقی در آن مستقر است.

وی خاطرنشان کرد: افزایش ظرفیت و به‌روزرسانی تجهیزات دسترسی، نقشی حیاتی در ارتقای کیفیت سفر، بهبود ایمنی و تسهیل تردد شهروندان ایفا می‌کند. این مسیر با تکمیل پروژه‌های مشابه در سایر ایستگاه‌ها و تجهیزات، با قوت ادامه خواهد یافت.