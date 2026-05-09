شرایط استفاده از کارت «امید مادر» اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، علیرضا رئیسی، در نامه ای به روسای دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی کشور عنوان داشت: در راستای سیاست‌ های کلی جمعیت و با هدف حمایت از خانواده و افزایش آرامش خاطر مادران در اولین سال ‌های پس از تولد و رشد اولیه کودک، به پیشنهاد دبیر محترم ستاد ملی جمعیت، تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی و با تصمیم، عزم و حمایت ریاست محترم جمهور، از ابتدای سال ۱۴۰۵ اجرای طرح ملی کارت امید مادر در سراسر کشور آغاز شده است.

بر اساس این طرح تمام مادران ایرانی که از تاریخ ۱ فروردین ۱۴۰۵ به بعد صاحب فرزند می‌ شوند، به مدت ۲ سال (تا ۲۴ ماهگی فرزند)، ماهانه مشمول دریافت کمک هزینه ای حمایتی به مبلغ ۲ میلیون تومان به ازای هر فرزند از طریق کارت امید مادر برای تامین بخشی از هزینه های ضروری فرزند خود خواهند بود.

این کارت از طریق کد ملی مادر به حساب وی (مادر) متصل شده و پس از شارژ ماهانه، پیامک اطلاع‌رسانی ارسال می ‌شود. این کارت در تمامی فروشگاه ها، مراکز طرف قرارداد کالا برگ و داروخانه ‌های طرف قرارداد با شبکه ملی یارانه ‌های متمرکز (شمیم) قابل استفاده خواهد بود. مدت اعتبار واریزی هر ماه تا ۳ ماه پس از واریز قابل استفاده می باشد.

برای بهره‌ مندی از این کارت نیازی به مراجعه حضوری و یا ثبت نام مادر باردار در هیچ سازمان و یا سامانه ای نبوده و مادر صرفا می بایست در یکی از بانک های کشور حسابی به نام خود داشته باشد.

سایر شرایط دریافت کارت امید مادر

مادر باید ایرانی باشد.

زایمان از تاریخ ۱‏/۱‏/۱۴۰۵ به بعد ثبت شده باشد.

هم مادر و هم کودک، کد (شماره) ملی داشته باشند.

سیم‌کارت و حساب بانکی متصل به شماره ملی مادر در دسترس باشد.

در پایان ضمن پیوست اطلاعات مربوط به کارت امید مادر خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به تمامی واحد های ارائه خدمات سلامت مادران اطلاع رسانی شود.

به تمامی مادران باردار تحت پوشش آن دانشگاه اعم از مراجعین به واحدهای بهداشتی، بیمارستان ها، تسهیلات زایمانی و...، به نحو مطلوب اطلاع رسانی گردد تا مادران جهت افتتاح حساب بانکی و تهیه سیم کارت متصل به شماره ملی خود اقدام نمایند.

برای کسب اطلاعات بیشتر، مادران می ‌توانند به سامانه‌ های اطلاع‌ رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دبیرخانه ستاد ملی جمعیت مراجعه نمایند.