به گزارش خبرنگار مهر، فردا سهشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ کارت امید مادر شارژ میشود.
بنا به اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تمامی نوزادان متولد سال ۱۴۰۵ دارای یارانه غیرنقدی ویژه هستند.
در راستای طرح جوانی جمعیت، از ابتدای امسال هر نوزادی که در کشور متولد شود، مشمول این طرح بوده و اعتبار این کمک هزینه در حساب بانکی مادران شارژ میشود.
قرار است ماهانه ۲ میلیون تومان اعتبار برای نوزادان، در حساب مادران تا دو سالگی کودک شارژ شود.
اقلام مشمول این طرح ۱۱ قلم کالای اساسی طرح کالابرگ، میوه و سبزیجات و نیز شیر خشک و پوشک است.
تامین شیر خشک نوزاد از طریق برخی داروخانههایی که به شبکه فروش این طرح پیوستهاند عرضه میشود و این داروخانهها در کنار فروشگاههای طرف قرارداد، امکان ارائه شیر خشک و پوشک را برای خانوادهها فراهم کردهاند.
گفتنی است، در حال حاضر بیش از ۶۱۰ هزار ترمینال فروشگاهی در کشور به این طرح متصل شدهاند.
نظر شما