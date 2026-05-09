به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه در بیانیه ای اعلام کرد: تمامی یگانهای روسیه در منطقه عملیات ویژه نظامی همچنان بهطور کامل آتشبس را رعایت کرده و در مواضع قبلی خود هستند.
در این بیانیه آمده است: با وجود اعلام آتشبس، نیروهای اوکراینی با استفاده از پهپادها و توپخانه به حملات خود ادامه دادند.
در بیانیه وزارت دفاع روسیه آمده است: نیروهای کییف در طول آتشبس، ۱۱۷۳ بار با استفاده از سامانههای راکتانداز چندگانه، توپخانه، خمپاره و تانک مواضع نیروهای روسیه را گلولهباران کردند. در مجموع، ۸۹۷۰ مورد نقض آتشبس در منطقه عملیات ویژه نظامی ثبت شده است.
