به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه در بیانیه ای اعلام کرد: تمامی یگان‎های روسیه در منطقه عملیات ویژه نظامی همچنان به‌طور کامل آتش‌بس را رعایت کرده و در مواضع قبلی خود هستند.

در این بیانیه آمده است: با وجود اعلام آتش‌بس، نیروهای اوکراینی با استفاده از پهپادها و توپخانه به حملات خود ادامه دادند.

در بیانیه وزارت دفاع روسیه آمده است: نیروهای کی‌یف در طول آتش‌بس، ۱۱۷۳ بار با استفاده از سامانه‌های راکت‌انداز چندگانه، توپخانه، خمپاره و تانک مواضع نیروهای روسیه را گلوله‌باران کردند. در مجموع، ۸۹۷۰ مورد نقض آتش‌بس در منطقه عملیات ویژه نظامی ثبت شده است.