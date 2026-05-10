  1. بین الملل
  2. اروپا
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۴۱

تاکید روسیه بر پاسخ به نقض آتش‌بس موقت توسط اوکراین

تاکید روسیه بر پاسخ به نقض آتش‌بس موقت توسط اوکراین

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که به بیش از ۱۶ هزار مورد نقض آتش بس موقت توسط اوکراین پاسخ داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، وزارت دفاع روسیه در بیانیه‌ای اعلام کرد کی‌یف تاکنون بیش از ۱۶ هزار و ۷۱ مرتبه آتش‌بس را نقض کرده است.

در بیانیه وزارت دفاع روسیه آمده است: تمام واحدها در منطقه عملیات ویژه نظامی همچنان به رعایت دقیق آتش‌بس اعلام شده از ۸ ماه می ادامه می‌دهند و در مواضع پیشین خود باقی می‌مانند.

این بیانیه تاکید کرد: ناوگان نیروی هوایی، واحدهای پهپادی، موشکی و توپخانه‌ای روسیه در طول آتش‌بس هیچ حمله‌ای انجام ندادند. طی ۲۴ ساعت گذشته نیروهای اوکراین ۶۷۶ حمله توپخانه‌ای، ۶ هزار و ۳۳۱ حمله پهپادی و هشت حمله به مواضع نیروهای روسیه انجام دادند؛ همچنین ۵۷ پهپاد اوکراینی سرنگون شد.

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد: نیروهای روسیه به نقض آتش‌بس پاسخ متقابل دادند و حملات تلافی‌جویانه‌ای را به مواضع شلیک آتش دشمن و مراکز کنترل پهپادی آن انجام دادند.

کد مطلب 6825583

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها