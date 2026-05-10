به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، وزارت دفاع روسیه در بیانیهای اعلام کرد کییف تاکنون بیش از ۱۶ هزار و ۷۱ مرتبه آتشبس را نقض کرده است.
در بیانیه وزارت دفاع روسیه آمده است: تمام واحدها در منطقه عملیات ویژه نظامی همچنان به رعایت دقیق آتشبس اعلام شده از ۸ ماه می ادامه میدهند و در مواضع پیشین خود باقی میمانند.
این بیانیه تاکید کرد: ناوگان نیروی هوایی، واحدهای پهپادی، موشکی و توپخانهای روسیه در طول آتشبس هیچ حملهای انجام ندادند. طی ۲۴ ساعت گذشته نیروهای اوکراین ۶۷۶ حمله توپخانهای، ۶ هزار و ۳۳۱ حمله پهپادی و هشت حمله به مواضع نیروهای روسیه انجام دادند؛ همچنین ۵۷ پهپاد اوکراینی سرنگون شد.
وزارت دفاع روسیه اعلام کرد: نیروهای روسیه به نقض آتشبس پاسخ متقابل دادند و حملات تلافیجویانهای را به مواضع شلیک آتش دشمن و مراکز کنترل پهپادی آن انجام دادند.
