نبرد شدید پهپادی روسیه و اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت دفاع روسیه از سرنگونی ۲۶۴ پهپاد اوکراینی خبر داد.

وزارت دفاع روسیه گزارش داد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور طی شب گذشته ۲۶۴ فروند پهپاد اوکراینی را بر فراز مناطق مختلف روسیه از جمله مسکو، کریمه و دریاهای سیاه و آزوف رهگیری و سرنگون کردند.

طبق گزارش رسانه‌های اوکراینی، پهپادهای این کشور در طول شب چند هدف را در عمق خاک روسیه مورد حمله قرار دادند و یک پالایشگاه بزرگ نفت را در یاروسلاول به آتش کشیدند و انفجارهایی در نزدیکی تأسیسات نظامی در روستوف-نا-دونو ایجاد کردند.

مسکو از رهگیری پهپادها در نزدیکی پایتخت خبر داد، در حالی که فرودگاه‌ها به طور موقت پروازها را تنها چند ساعت پس از اجرایی شدن آتش‌بس روز پیروزی کرملین متوقف کردند.

همزمان نیروی هوایی اوکراین نیز اعلام کرد که ۵۶ پهپاد از ۶۷ پهپاد روسی را در فراز مناطق مختلف این کشور رهگیری و ساقط کرده است.

گفتنی است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ۲۱ فوریه ۲۰۲۲ (دوم اسفند ۱۴۰۰) با انتقاد از بی‌توجهی غرب به نگرانی‌های امنیتی مسکو، استقلال جمهوری‌های خلق دونتسک و لوهانسک را در منطقه دونباس به رسمیت شناخت.

ولادیمیر پوتین رئیس حمهوری روسیه سه روز پس از آن، پنجشنبه ۲۴ فوریه (۵ اسفند ۱۴۰۰) نیز عملیاتی نظامی که آن را «عملیات ویژه» خواند، علیه اوکراین آغاز کرد و به این ترتیب روابط پرتنش مسکو - کی‌یف به رویارویی نظامی تبدیل شد.

آمریکا و کشورهای غربی در پاسخ به این اقدام روسیه، تاکنون تحریم‌های گسترده‌ای را علیه مسکو اعمال و میلیاردها دلار تسلیحات و تجهیزات نظامی به کی‌یف ارسال کرده ‌اند.