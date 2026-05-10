خبرگزاری مهر - گروه استانها: آموزشوپرورش، تنها یک نظام اداری یا ساختار رسمی انتقال دانش نیست؛ بلکه زیستبومی زنده و پویاست که آینده یک جامعه در آن شکل میگیرد.
در این میان، معلمان بهعنوان مهمترین رکن این زیستبوم، نقشی فراتر از آموزش کتابهای درسی دارند؛ آنان سازندگان شخصیت، انگیزهبخش رؤیاها و هدایتگران مسیر زندگی نسل آیندهاند.
هر کلاس درس، میتواند نقطه آغاز یک تحول باشد و هر معلم، میتواند در شکلگیری سرنوشت یک دانشآموز نقشی ماندگار ایفا کند.
در سالهای اخیر، توجه به روشهای نوین تدریس، استفاده از فناوریهای آموزشی و رویکردهای فعال یادگیری، جایگاه معلمی را وارد مرحلهای تازه کرده است؛ مرحلهای که در آن معلم صرفاً انتقالدهنده محتوا نیست، بلکه تسهیلگر یادگیری، طراح تجربههای آموزشی و همراه دانشآموز در مسیر کشف و رشد است.
در چنین شرایطی، معلمانی که بتوانند میان عشق به تدریس، خلاقیت آموزشی و ارتباط انسانی با دانشآموزان پیوند برقرار کنند، بیش از پیش در موفقیت نظام آموزشی اثرگذار خواهند بود.
در همین چارچوب، گفتوگو با امیرمحمد خاکی گودرزی، معلم نمونه استانی مقطع ابتدایی از منطقه اشترینان در استان لرستان، مدرسه برکت شهدای خشتیانک، تصویری روشن از یک معلم دغدغهمند، خلاق و آیندهنگر ارائه میدهد؛ معلمی که کلاس درس را صرفاً محل آموزش نمیداند، بلکه آن را عرصهای برای پرورش انگیزه، کشف استعدادها و تقویت روحیه قهرمانی در دانشآموزان تعریف میکند.
او در این گفتوگو از تجربههای خود در بهکارگیری روشهای تدریس فعال، استفاده از فناوریهای نوین و حتی بهرهگیری از هوش مصنوعی در فرآیند آموزش سخن میگوید؛ رویکردی که به گفته وی، باعث افزایش جذابیت کلاس و مشارکت بیشتر دانشآموزان شده است. در کنار این نگاه حرفهای، روایتهایی از خاطرات ماندگار، تلاش برای تحقق رؤیاهای دانشآموزان، و نقش خانوادهها در مسیر تربیت نیز بخش مهمی از این گفتوگو را تشکیل میدهد.
آنچه در ادامه میخوانید، حاصل گفتوگویی صمیمی با معلمی است که معلمی را نه یک شغل، بلکه یک باور، یک مسئولیت و یک عشق مداوم میداند؛ باوری که در تمام لحظات کلاس درس او جریان دارد و در موفقیتهای دانشآموزانش بازتاب پیدا میکند.
بهرهگیری از فناوری در آموزش
امیرمحمد خاکی گودرزی، معلم نمونه استانی در مقطع ابتدایی، در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به شیوههای آموزشی مورد استفاده در کلاس درس اظهار داشت: در فرآیند تدریس تلاش کردهایم از روشهای فعال و نوین آموزشی بهره ببریم تا دانشآموزان نقش مؤثرتری در یادگیری داشته باشند.
وی افزود: یکی از مهمترین تفاوتهای شیوه تدریس ما با روشهای سنتی، استفاده از فناوریهای آموزشی در کلاس درس بوده است.
این معلم نمونه استانی ادامه داد: سعی ما بر این بوده که بیشترین استفاده را از فناوری و ابزارهای نوین آموزشی داشته باشیم؛ چرا که دانشآموزان نسل امروز ارتباط بیشتری با فضای فناوری و آموزشهای تعاملی برقرار میکنند.
خاکی گودرزی تصریح کرد: استفاده از ابزارهای نوین آموزشی میتواند فضای کلاس را پویا، جذاب و مشارکتمحور کند و دانشآموزان را به یادگیری علاقهمندتر سازد.
آموزش نوین؛ راهی برای یادگیری عمیقتر
وی با تأکید بر اهمیت روشهای نوین تدریس گفت: در آموزش جدید، نقش معلم تنها انتقال مطالب درسی نیست، بلکه باید شرایطی فراهم شود که دانشآموزان خود در فرآیند یادگیری مشارکت فعال داشته باشند.
این معلم نمونه استانی خاطرنشان کرد: هرچه آموزش به سمت روشهای خلاقانه، تعاملی و فناورمحور حرکت کند، میزان یادگیری و انگیزه دانشآموزان نیز افزایش پیدا خواهد کرد.
تأکید بر تقویت روحیه قهرمانی در دانشآموزان
امیرمحمد خاکی گودرزی در ادامه این گفتوگو، با اشاره به اهمیت نقش خانوادهها در مسیر موفقیت دانشآموزان اظهار داشت: حقیقتاً در فضای آموزشی باید روحیه قهرمانپروری و مهربانی میان معلمان و دانشآموزان جریان داشته باشد.
وی افزود: همیشه دوست دارم دانشآموزان حس قهرمان بودن را در وجود خود حفظ کنند و باور داشته باشند که میتوانند به موفقیتهای بزرگ دست پیدا کنند.
دانشآموزان باید به تواناییهای خود ایمان داشته باشند
این معلم نمونه استانی تصریح کرد: یکی از مهمترین موضوعاتی که همواره در کلاس درس به آن توجه دارم، تقویت اعتماد به نفس دانشآموزان است؛ اینکه بدانند توانایی موفق شدن را دارند و میتوانند آینده روشنی برای خود بسازند.
خاکی گودرزی ادامه داد: اگر دانشآموزان به خودشان ایمان داشته باشند، بسیاری از موانع را پشت سر خواهند گذاشت و با انگیزه بیشتری مسیر رشد و پیشرفت را دنبال میکنند.
نقش خانوادهها در پرورش آینده دانشآموزان
وی با تأکید بر جایگاه خانواده در تربیت فرزندان گفت: خانوادهها باید همواره حامی فرزندان خود باشند و مسیر درست را برای آنها انتخاب کنند.
این معلم نمونه استانی خاطرنشان کرد: حمایت خانوادهها در کنار آموزش مدرسه، میتواند روحیه قهرمانی، تلاش و امید را در وجود دانشآموزان تقویت کند و آنها را برای رسیدن به موفقیت آماده سازد.
استفاده از تدریس فعال و هوش مصنوعی برای جذابسازی کلاسها
امیرمحمد خاکی گودرزی در ادامه این گفتوگو درباره شیوههای جذابسازی کلاس درس اظهار داشت: برای اینکه کلاسها برای دانشآموزان جذابتر شود، تلاش ما بر استفاده بیشتر از روشهای تدریس فعال است.
وی افزود: در این روشها، دانشآموز خود به کشف و درک مفاهیم میرسد و نقش او در فرآیند یادگیری پررنگتر از حالتهای سنتی است؛ بهگونهای که یادگیری صرفاً انتقال اطلاعات از معلم به دانشآموز نیست.
نقش فناوریهای نوین در افزایش انگیزه
این معلم نمونه استانی ادامه داد: در کنار روشهای فعال تدریس، از فناوریهای نوین آموزشی نیز استفاده میکنیم تا فضای کلاس برای دانشآموزان جذابتر و پویاتر شود.
خاکی گودرزی تصریح کرد: بهرهگیری از ابزارهای جدید آموزشی، از جمله هوش مصنوعی، باعث شده دانشآموزان انگیزه بیشتری برای پیگیری مطالب درسی داشته باشند و ارتباط بهتری با محتوای آموزشی برقرار کنند.
یادگیری جذاب و پیگیرانه
وی در پایان گفت: هدف ما این است که دانشآموزان تنها دریافتکننده مطالب نباشند، بلکه با علاقه و پیگیری خود در مسیر یادگیری حرکت کنند؛ و استفاده از فناوری و روشهای نوین تدریس، نقش مهمی در تحقق این هدف دارد.
خاطرهای ماندگار از تحقق رؤیای دانشآموزان
امیرمحمد خاکی گودرزی در ادامه گفتوگو درباره ماندگارترین خاطرات دوران تدریس خود اظهار داشت: در طول سالهای تدریس، خاطرات بسیار زیادی وجود دارد؛ چه لحظات شیرین و چه چالشبرانگیز، اما برخی از آنها هیچگاه از ذهن انسان پاک نمیشود.
وی افزود: اگر بخواهم یکی از مهمترین این خاطرات را بیان کنم، مربوط به دوران فعالیت من به عنوان مدیرآموزگار است؛ زمانی که گروهی از دانشآموزان دختر در مدرسه ما علاقه زیادی به فوتبال داشتند.
از یک زمین خاکی تا قهرمانی استان
این معلم نمونه استانی ادامه داد: در آن مقطع، فوتبال دختران در مقطع ابتدایی پیگیری نمیشد، اما تلاش کردیم شرایطی فراهم کنیم تا این دانشآموزان بتوانند به علاقه خود بپردازند.
خاکی گودرزی تصریح کرد: از یک زمین خاکی ساده شروع کردیم؛ به تدریج دروازههایی برای آنها ساختیم و امکانات اولیه را فراهم کردیم تا این علاقه به شکل جدیتری دنبال شود.
وی افزود: همین تلاشهای کوچک به مرور زمان باعث شد این دانشآموزان مسیر پیشرفت را طی کنند و در نهایت به موفقیت بزرگی دست پیدا کنند.
تحقق یک رؤیای شیرین
این معلم نمونه استانی گفت: نتیجه این همراهی و تلاش این بود که سال گذشته همین دختران از یک روستای دورافتاده توانستند به عنوان قهرمان استان لرستان دست پیدا کنند؛ اتفاقی که برای من یکی از شیرینترین و ماندگارترین خاطرات دوران تدریس محسوب میشود.
«موفقیت را مدیون خانواده و شجاعت دانشآموزانم هستم»
امیرمحمد خاکی گودرزی در ادامه این گفتوگو درباره عوامل مؤثر در موفقیت خود اظهار داشت: اگر بخواهم صادقانه بگویم، در رأس همه عوامل، پدر و مادرم و همچنین همسرم نقش بسیار مهمی در این مسیر داشتهاند.
وی افزود: در کنار خانواده، خود دانشآموزان نیز نقش تعیینکنندهای در مسیر کاری من داشتهاند؛ حتی میتوان گفت پیامها، انگیزه و بازخوردهایی که از دانشآموزان دریافت میکردم، بخش مهمی از جهتگیری آموزشی و تدریس من را شکل داده است.
نقش پررنگ دانشآموزان در مسیر معلمی
این معلم نمونه استانی تصریح کرد: شاید بتوان گفت در بسیاری از مواقع، خود دانشآموزان نقش اصلی را در پیشبرد مسیر تدریس من ایفا کردهاند؛ چرا که انرژی، انگیزه و اعتماد آنها به معلم، تأثیر مستقیمی بر کیفیت آموزش دارد.
خاطرهای از روزهای دشوار و مقاومت دانشآموزان
خاکی گودرزی در ادامه با اشاره به یکی از خاطرات تلخ و در عین حال ماندگار خود گفت: در روزهای جنگ تحمیلی دشمن صهیونی آمریکایی(جنگ رمضان) که شرایط خاصی بر کشورمان حاکم بود، مدرسه ما در نزدیکی یک پادگان قرار داشت و یک ساعت پیش از شروع تدریس در فرآیند انتخاب معلم نمونه، آن پادگان مورد حمله پهپادی قرار گرفته بود.
وی افزود: در آن لحظات واقعاً نگران بودم که دانشآموزان به مدرسه نیایند، اما برخلاف انتظار، همه آنها شجاعانه حضور پیدا کردند.
«اگر قرار باشد بمیریم، کنار معلممان هستیم»
این معلم نمونه استانی ادامه داد: دانشآموزان با روحیهای عجیب و ستودنی گفتند اگر قرار باشد اتفاقی بیفتد، فرقی ندارد کنار خانواده باشیم یا کنار معلممان؛ این جمله برای من بسیار تأثیرگذار و فراموشنشدنی بود.
وی خاطرنشان کرد: همین روحیه شجاعت، وفاداری و حضور دانشآموزان در شرایط سخت، یکی از بزرگترین دلایل انگیزه و استمرار من در مسیر آموزش بوده است.
آرزوی معلم نمونه برای آینده آموزشوپرورش
امیرمحمد خاکی گودرزی در ادامه این گفتوگو درباره چشمانداز و آرزوهای خود برای آینده آموزشوپرورش کشور اظهار داشت: انشاءالله آموزشوپرورش بتواند مسیر پیشرفت، تعالی و توسعه را با قدرت طی کند.
وی افزود: آرزوی من این است که معلمان خبره، توانمند، منتخب و کاربلد در جایگاههای اثرگذار آموزشی قرار بگیرند و بتوانند نقش واقعی خود را در تربیت نسل آینده ایفا کنند.
ضرورت حفظ انگیزه در دانشآموزان
این معلم نمونه استانی ادامه داد: همچنین امیدوارم دانشآموزان با انگیزه، امید و روحیه تلاش، مسیر یادگیری خود را ادامه دهند و برای آیندهای روشنتر برنامهریزی کنند.
وی تصریح کرد: اگر انگیزه در دانشآموزان زنده بماند، بسیاری از مشکلات آموزشی و تربیتی نیز قابل حل خواهد بود.
نقش مدیران جهادی در پیشرفت آموزشوپرورش
خاکی گودرزی در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم مدیران جهادی و دلسوز بتوانند سکاندار این مسیر پیشرفت باشند و با مدیریت صحیح، زمینه ارتقای کیفیت آموزشوپرورش را در سراسر کشور فراهم کنند.
اگر دوباره به روز اول معلمی برگردم…
امیرمحمد خاکی گودرزی در پاسخ به این پرسش که اگر دوباره به روز اول معلمی بازگردد چه تغییری در مسیر خود ایجاد میکند، اظهار داشت: واقعیت این است که تا امروز خیلی به این موضوع فکر نکردهام، چون از همان ابتدا عشق به معلمی و آموزگاری در وجودم بوده است.
وی افزود: حقیقتاً این سؤال برای من سخت است، چرا که همیشه خودم را در مسیر معلمی دیدهام و جدایی از این مسیر را کمتر تصور کردهام.
معلمی؛ انتخابی از جنس عشق
این معلم نمونه استانی ادامه داد: شاید اگر بخواهم با نگاهی متفاوت به گذشته فکر کنم، ممکن بود در یک اداره برنامهریز شوم یا مسیرهای اداری را تجربه میکردم، اما در نهایت تصورم از خودم چیزی غیر از معلم بودن نیست.
وی تصریح کرد: معلمی برای من فقط یک شغل نبوده، بلکه یک انتخاب احساسی و قلبی بوده است که از همان ابتدا با آن زندگی کردهام.
جمعبندی نگاه به گذشته
خاکی گودرزی در پایان گفت: بنابراین اگر هم به روز اول بازگردم، بعید میدانم تصمیمی متفاوت از معلمی بگیرم، چون این مسیر برای من با هویت و علاقهام گره خورده است.
