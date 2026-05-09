عدم رویارویی شعبانپور با حریف صهیونیستی در فینال تور جهانی تنیس

به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده تنیس ایران در اقدامی قهرمانانه ازحضور در فینال تور جهانی J۶۰ ترکیه و رویارویی با نماینده رژیم غاصب صهیونی انصراف داد تا اعتراض خود را به جنایات اخیر این رژیم و شهادت جمعی از کودکان و زنان بیگناه نشان بدهد.
در روزهایی که قلب ایران از شهادت دهها کودک بیگناه در مدرسه «شجره طیبه» میناب به دست رژیم غاصب صهیونی و آمریکای جنایتکار داغداراست هانا شعبانپور نماینده تنیس ایران تصویری ماندگار از غیرت و وفاداری به ارزشهای انسانی و ملی را در زمین تنیس ثبت کرد.
رقابتهای تور جهانی تنیس J۶۰ ترکیه در حالی پیگیری شد که این ملیپوش شایسته در بخش دونفره همراه با هم تیمی ترکیهای خود با اقتدار راهی فینال شد اما با مشخص شدن دیگر تیم فینالیست که شامل نمایندگانی از روسیه و رژیم غاصب صهیونی بود شعبانپور در اعتراض به جنایات ضد بشری این رژیم و در همدردی با کودکان مظلوم میناب و دیگر شهدای حملات اخیر ازحضور در دیدار پایانی انصراف داد.
این حرکت شجاعانه در حالی رقم خورد که شعبانپور(سید هفت) در بخش انفرادی نیز تا مرحله یکچهارم نهایی پیش رفت و در دیداری نزدیک و سخت برابر سید اول رقابتها پس از ارائه بازیهای قابل قبول از دور مسابقات کنار رفت.
نظر شما