به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس، با اعلام رسمی فدراسیون تنیس آسیا نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در کمیته‌های مختلف این فدراسیون معرفی شدند. بر این اساس داوود عزیزی رئیس فدراسیون تنیس کشورمان در گروه مشاوران توسعه فدراسیون تنیس آسیا انتخاب و معرفی شد. همچنین فریده اشرف گنجویی نایب رئیس فدراسیون و پونه باقری نیز در کمیته برابری جنسیتی معرفی شدند.

سید کاظم چابک و امیر صدری در کمیته بازاریابی و حامیان مالی، سینا ابراهیمیان در کمیته داوری و مسابقات، میلاد کی‌مرام در کمیته تنیس ساحلی، ویلچر و سینیور و سامان ایزدمهر در کمیته توسعه مربیان و جونیور دیگر نمایندگان ایران در کمیته‌های فدراسیون تنیس آسیا هستند.