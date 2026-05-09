به گزارش خبرنگار مهر، سعید رحمتزاده بعد از ظهر شنبه در چهل و نهمین جلسه شورای توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت اظهار کرد: استان گیلان با پیشینه و تاریخ پرآوازه خود، همواره سرزمین رشادت، شهادت و ایستادگی بوده و باید پذیرفت که وظیفه مسئولان این جلسه نسبت به حفظ آثار و نشر ارزشها، سنگینتر از تمام زحماتی است که دوستان بر عهده دارند.
وی افزود:ایثار و شهادت در واقع یک عمل و یک رفتار است و به عقیده من «صدای رفتار بلندتر از صدای گفتار» است. رهبر شهید و عزیز ما رهنمودهای روشنی داشتند، اما صدای شهادتشان به نظر من بلندتر بود؛ حقی درست و واقعی که چه در داخل و چه در جهان نسبت به بسیاری از ابعاد آن کمتر توجه شده است.
رحمتزاده تصریح کرد: چیزی که امروز دنیا با آن مواجه است، لبیک مردم ایران به صدای شهادت رهبر خودشان است و این نشاندهنده عمق ایمان مردم ما با تمدن چندین هزار ساله است.
نماینده مردم صومعه سرا در مجلس با اشاره به فرمایش رهبر شهید مبنی بر مسئولیت فعالیت در فضای مجازی، گفت: اگر ایشان در شرایط مسئولیت، فعالیت در فضای مجازی را بر عهده گرفتند، مسئولیت این جلسه نیز سنگین است.
رحمت زاده گفت: امروز ما مخاطب فصل جدیدتری از فصل سه هستیم؛ طبیعتاً دستی که مفاهیم را درک میکند و کار با آن، اقتضای همین عذاب را دارد و مسئولیت این جلسات و مسئولان آن نیز سوگیری به سمت آنهاست.
وی در ادامه با بیان پیامی به جامعه و خانوادههای شهدا، تأکید کرد: باید فضایی فراهم کنیم که خانوادههای شهدا با مردم گفتگو کنند. ما در مصاحبههای دوران جنگ به ویژه در «جنگ رمضان»، از خانوادههای شهدا و مسئولینی که بازماندگانشان با مردم صحبت میکردند، مفاهیم بلند و قوت قلبهای عمیقی را در مصاحبههای صداوسیما دیدیم.
رحمتزاده در پایان خاطرنشان کرد: به نظر من وضع امروز کشور ما که نشانه ماست، به واسطه ۴۷ سال دفاع مقدس است، نه هشت سال، نه ۱۲ روز. جمهوری اسلامی ایران ۴۷ سال دفاع مقدس را تجربه کرده است.
