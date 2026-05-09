به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا داوطلب عصر شنبه در چهل و پنجمین جلسه شورای توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت استان گیلان، با تبریک اعیاد و گرامیداشت یاد شهدا، گفت: مردم عزیز ما در شبهای ولایت و در روزهای سخت جنگ ۱۲ روزه و اغتشاشات اخیر، با حضور مثالزدنی خود پای انقلاب و آرمانهای شهدا ایستادند و این وفاداری شایسته قدردانی است.
مدیرکل بنیاد شهید گیلان با اشاره به برنامههای ابلاغی شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: تمام دستگاههای اجرایی موظف هستند دیدار با خانوادههای شهدا، برگزاری جلسات ترویجی، اجرای یادوارهها، تولید و انتشار محصولات فرهنگی و فعالسازی کانالهای تخصصی ایثار و شهادت را در دستور کار قرار دهند.
وی افزود: فضاسازی شهری، نامگذاری اماکن به نام شهدا و تقویت دیوارنگارهها از مهمترین شاخصهای ارزیابی دستگاهها در سال آینده خواهد بود. اگر دستگاهی شهید اختصاصی ندارد، میتواند از شهدای شاخص استان برای نامگذاری استفاده کند.
داوطلب با اشاره به عملکرد سال گذشته گفت: در سال ۱۴۰۴، ۴۴ جلسه شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برگزار شد و ۳۱۷ مصوبه به تصویب رسید که بخش عمده آنها اجرایی شده است. گیلان در سال گذشته رتبه نخست کشور در اجرای مصوبات و رتبه دوم در تعداد جلسات را کسب کرد.
وی با قدردانی از همراهی نمایندگان استان افزود: در اوج شرایط جنگی کشور، گیلان سه جلسه مهم برگزار کرد که نشاندهنده اهتمام جدی استان به این حوزه است.
مدیرکل بنیاد شهید گیلان با اشاره به برنامههای ملی و استانی پیشرو گفت: مراسم بزرگداشت سوم خرداد، یادواره شهید آیتالله احسانبخش، گرامیداشت شهید سید رضوانی و شهدای ۱۵ خرداد از جمله برنامههایی است که با محوریت دستگاههای اجرایی و همکاری شورای تبلیغات اسلامی برگزار خواهد شد.
وی همچنین از برگزاری مراسم بزرگداشت رئیسجمهور فقید و شهدای خدمت در اردیبهشتماه خبر داد و گفت: جلسه جمعبندی این برنامهها بهزودی با حضور استاندار و نماینده ولیفقیه برگزار میشود.
طرح «ایثار اجتماعی» در گیلان کلید میخورد
داوطلب با اشاره به یک طرح ابتکاری در حوزه ایثار اجتماعی گفت: پیشنهاد استان گیلان برای اجرای طرح ملی ایثار اجتماعی مورد موافقت قرار گرفته و قرار است از گیلان آغاز شود. در جلسه آینده پنج نفر از چهرههای شاخص ایثار اجتماعی به نیت پنجتن معرفی خواهند شد.
وی در پایان از معاونت سیاسی استانداری، دانشگاه علوم پزشکی گیلان و سایر دستگاههای اجرایی برای همراهی در برنامههای درمانی، اجتماعی و فرهنگی حوزه ایثار و شهادت قدردانی کرد و گفت: گیلان بیش از ۱۵۰ معلم شهید دارد و تکریم این قشر فرهیخته وظیفه همه ماست. امیدواریم با همکاری دستگاهها، برنامههای سال ۱۴۰۵ با قوت بیشتری اجرا شود.
