ضرورت سرعت بخشیدن به طرح «معراج شهدا» در گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کامیار مهدی‌پور عصر شنبه در چهل و نهمین جلسه شورای هماهنگی استان، با اشاره به اهمیت بازخوانی حماسه سوم خرداد، روز آزادسازی خرمشهر، اظهار کرد: فتح خرمشهر تنها پیروزی بر خاک نبود، بلکه «فتح ارزش‌ها» بود؛ همان‌گونه که امام خمینی (ره) بر آن تأکید داشتند.

وی با تحلیل ابعاد معنوی فتح خرمشهر، این پیروزی را نتیجه «تقوا» و «برانگیختگی» دانست و افزود: فتح خرمشهر، بازگشت روحیه و اعتمادبه‌نفس به کشور بود و ایران را در موضع قدرت قرار داد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان گیلان با بیان اینکه این حماسه، مصداق بارز بعثت و برانگیختگی است، گفت: بعثت همان نیرویی است که امروز نیز رهبر معظم انقلاب بر آن تکیه دارند تا تمدن اسلامی و عزت ملت را بازسازی کنند.

سرهنگ مهدی‌پور با اشاره به ضرورت حفظ انسجام ملی، «وحدت» را از کلیدی‌ترین پیام‌های دوران دفاع مقدس دانست که باید در فضای امروز نیز بازتولید شود.

وی با بیان اینکه حفظ ارزش‌های دفاع مقدس، نیازمند انعکاس درست مناسبت‌ها در سطح جامعه و جلوگیری از هرگونه تحریف حقایق تاریخی است، گفت: مصوب شدن این طرح به عنوان یک پروژه پژوهشی کلان ضروری است.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان گیلان با اشاره به پیشرفت ۸۰ درصدی دانشنامه دفاع مقدس، اظهار کرد: این مجموعه مستند و مرجع آماده شده و این دانشنامه با هدف ایجاد یک منبع جامع برای دانشجویان، اساتید و پژوهشگران، از ۶۷۵ مدخل و موضوع مختلف تشکیل شده است تا دانش مربوط به شهدا و حوادث جنگ را به نسل جوان منتقل کند.

وی با قدردانی از همکاری روسای دستگاه‌ها و ادارات در فعالیت‌های اسنادی، بر نقش کارگروه‌های «علمی، فرهنگی و اجتماعی» تأکید کرد و گفت: کارگروه هنر، کتاب، یادمان‌ها و سازمان‌ها، ابزارهای اصلی ما برای نفوذ در لایه‌های مختلف جامعه و تجلی ارزش‌ها هستند.

سرهنگ مهدی‌پور از ضرورت اهتمام ویژه به طرح «معراج شهدا» گفت و اظهار کرد: با توجه به اینکه ۶۵ شهید از گیلان در جنگ رمضان تقدیم شده است، خواستار سرعت بخشیدن به پروژه معراج شهدا و ایجاد فضای جدید در باغ رضوان هستیم.

وی با اشاره به تدابیر امنیتی و مدیریتی برای مدیریت تعداد بالای شهدای گیلان، معراج شهدا را به عنوان بستری برای پیوند نسل جدید با روح مقاومت معرفی کرد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس گیلان با نگاهی عمیق به مفهوم خاطره شفاهی، گفت: امام خمینی (ره) فرمودند خاطرات جنگ، ثروت ملی است. خاطره متعلق به شخص خاطره‌گو یا راوی نیست، بلکه میراثی است که متعلق به تمام ملت است. وظیفه ما، استخراج این ثروت از دل تاریخ و تبدیل آن به سرمایه‌ای برای آینده است.

وی تصریح کرد: تاکنون ۶۵ کتاب توسط اداره حفظ آثار، ۵۴ کتاب توسط پلاک افتخار و ۱۱ عنوان نیز با حمایت مالی منتشر شده است. همچنین ۲۴ کتاب صوتی تولید شده که گامی مهم در جهت نفوذ در نسل‌های جوان و استفاده از ابزارهای رسانه‌ای مدرن محسوب می‌شود.