هشدار پلیس راه کرمان برای کاهش شدید دید افقی در جاده ها

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ امیر معین الدینی، گفت: بر اساس پیشبینیهای هواشناسی مبنی بر وزش بادهای شدید و حرکت تودههای شن در برخی نقاط در خصوص کاهش شدید دید افقی در محورهای اصلی و خطرات رانندگی در این شرایط هشدار داد.
وی افزود: وزش شدید باد و بلند شدن تودههای شن در جاده ها باعث کاهش چشمگیر دید رانندگان میشود و رانندگی در این شرایط نیازمند رعایت سرعت مطمئنه و احتیاط های بیشتری است.
رئیس پلیس راه شمال استان کرمان با اشاره به حضور تیمهای گشت پلیس راه در محورها جهت تذکر و هشدار شرایط بحرانی و هدایت رانندگان بر کاهش فوری سرعت و پرهیز از شتابزدگی، استفاده از چراغهای مهشکن جهت بهبود دید، رعایت فاصله ایمنی مضاعف با خودروی پیش رو و توقف در مواقع ضروری در کنار جاده و دور از مسیر حرکت سایر خودروها تاکید کرد.
