۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۵۲

محور «انار - یزد» به دلیل طوفان شدید شن مسدود شد

کرمان- رئیس پلیس راه شمال استان کرمان از مسدود شدن محور «انار - یزد» به دلیل طوفان شدید شن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ امیر معین الدینی، بعد از ظهر یکشنبه گفت: به دلیل وزش باد شدید و وقوع طوفان شنِ منجر به کاهش شدید شعاع دید افقی، محور «انار – یزد» از حدود ساعت ۱۱ صبح امروز تا اطلاع ثانوی مسدود است.

وی با تأکید بر حفظ سلامت رانندگان عبوری و مسافران افزود: تیم‌های عملیاتی پلیس راه در منطقه مستقر هستند و از رانندگان عزیز تقاضا می‌شود تا زمان مساعد شدن شرایط جوی و بازگشایی مسیر، از ترددهای غیرضروری در این محور خودداری کنند.

