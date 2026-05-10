اعمال قانون ۶۲ هزار راننده متخلف در پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید ابوالفضل موسوی پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، از تشدید برخورد با تخلفات حادثه‌ساز در پایتخت خبر داد و اعلام کرد که از ابتدای سال جاری تا کنون، بیش از ۶۲ هزار راننده خودرو به دلیل ارتکاب تخلفات خطرناک، اعمال قانون شده‌اند.

وی این آمار را زنگ خطری جدی برای تمامی رانندگان دانست و بر لزوم هوشیاری بیشتر در رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی تأکید کرد.

سردار موسوی پور گفت: تخلفات حادثه‌ساز که منجر به اعمال قانون این تعداد راننده متخلف شده، طیف وسیعی از رفتارهای پرخطر را شامل می‌شود. سرعت غیرمجاز و فراتر از حد تعیین شده، یکی از پرتکرارترین این تخلفات بوده که توانایی عکس‌العمل راننده را در مواقع بحرانی به شدت کاهش می‌دهد. سبقت غیرمجاز، به خصوص در نقاط کور، پیچ‌ها و مسیرهای شلوغ، عامل دیگری در بروز حوادث ناگوار بوده است.

وی افزود: علاوه بر این، حرکات نمایشی و مارپیچ که نشان‌دهنده عدم تسلط کافی راننده بر خودرو و بی‌توجهی به ایمنی سایرین است، به کرات مشاهده شده است. عبور از چراغ قرمز، که نشان‌دهنده بی‌احترامی کامل به قوانین و حقوق شهروندی است، همچنان یکی از تخلفات اصلی محسوب می‌شود. همچنین، عدم رعایت حق تقدم در تقاطع‌ها و حرکات ناگهانی و خطرآفرین که بدون توجه به مسیر سایر خودروها صورت می‌گیرد، بخشی دیگر از این تخلفات را تشکیل می‌دهد.

سردار موسوی پور با اشاره به اینکه هدف اصلی پلیس راهور، حفظ جان و مال شهروندان و ایجاد محیطی امن برای تردد است، تصریح کرد: ما با برخورد قاطع با تخلفات حادثه‌ساز، به دنبال پیشگیری از وقوع سوانح دلخراش هستیم. هر یک از این ۶۲ هزار فقره اعمال قانون، می‌تواند پیشگیری از یک یا چند حادثه منجر به فوت یا جرح باشد.

وی افزود: بسیاری از تصادفات فوتی و جرحی که متأسفانه شاهد آن هستیم، ریشه در همین تخلفات به ظاهر کوچک اما پرخطر دارند.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در پایان گفت: قانون‌مداری در رانندگی، یک مسئولیت همگانی است. ما از همه رانندگان عزیز می‌خواهیم که همیشه، در هر شرایطی، و در هر مسیر، قوانین راهنمایی و رانندگی را سرلوحه کار خود قرار دهند.

سردار موسوی پور در پایان توصیه کرد: سرعت بیش از حد، مهم‌ترین عامل از دست دادن کنترل خودرو در شرایط اضطراری است. حق تقدم را رعایت کنید و از سبقت‌های غیرمجاز و خطرناک بپرهیزید. تلفن همراه و هرگونه عامل حواس‌پرتی دیگر را کنار بگذارید؛ جان شما و دیگران بسیار ارزشمند است. عبور از چراغ قرمز و حرکات نمایشی، شایسته یک شهروند قانون‌مدار نیست.