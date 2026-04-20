  1. بین الملل
  2. اروپا
۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۵۵

نخست‌وزیر مجارستان: اگر نتانیاهو به بوداپست بیاید، بازداشت می‌شود

نخست‌وزیر جدید مجارستان اعلام کرد: اگر نتانیاهو به بوداپست بیاید، بازداشت می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میدل ایست مانیتور، پیتر ماگیار نخست وزیر جدید مجارستان امروز دوشنبه گفت که قصد دارد خروج کشورش از دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) را متوقف کند و مطمئن است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی از تعهدات قانونی بوداپست تحت معاهده این نهاد بین المللی آگاه است.

نخست وزیر جدید مجارستان در یک کنفرانس مطبوعاتی در بوداپست به خبرنگاران گفت: ما از نظر قانونی موظف به اجرای احکام دادگاه (دیوان کیفری بین‌المللی) هستیم و مطمئنم که او (بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی) این را می‌داند.

گفتنی است که نخست وزیر رژیم صهیونیستی به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت و نسل کشی در غزه از سوی دیوان کیفری بین‌المللی تحت تعقیب است به نحوی که وی پس از ورود به کشورهای این عضو نهاد بین المللی باید بازداشت شود.

کد مطلب 6806507

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها