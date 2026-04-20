به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میدل ایست مانیتور، پیتر ماگیار نخست وزیر جدید مجارستان امروز دوشنبه گفت که قصد دارد خروج کشورش از دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) را متوقف کند و مطمئن است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی از تعهدات قانونی بوداپست تحت معاهده این نهاد بین المللی آگاه است.

نخست وزیر جدید مجارستان در یک کنفرانس مطبوعاتی در بوداپست به خبرنگاران گفت: ما از نظر قانونی موظف به اجرای احکام دادگاه (دیوان کیفری بین‌المللی) هستیم و مطمئنم که او (بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی) این را می‌داند.

گفتنی است که نخست وزیر رژیم صهیونیستی به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت و نسل کشی در غزه از سوی دیوان کیفری بین‌المللی تحت تعقیب است به نحوی که وی پس از ورود به کشورهای این عضو نهاد بین المللی باید بازداشت شود.