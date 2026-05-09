  1. استانها
  2. خوزستان
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۲۶

ضریح جدید حرم سبزقبا توسط کارگاه آستان قدس علوی در حال ساخت است

ضریح جدید حرم سبزقبا توسط کارگاه آستان قدس علوی در حال ساخت است

دزفول- مدیر رسانه آستان مقدس علوی گفت: ضریح جدید حرم حضرت سبزقبا(ع) واقع در شهرستان دزفول توسط کارگاه آستان قدس علوی در عراق در حال طراحی و ساخت است.

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر رحیم عصر امروز شنبه در حاشیه بازدید و زیارت تولیت آستان قدس علوی از آستان مقدس حضرت محمدبن موسی الکاظم (سبزقبا) دزفول در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به برنامه و هدف مهم آستان مقدس علوی در راستای کمک رسانی به مردم ایران، اولین برنامه ما در این راستا پابوسی و زیارت حرم حضرت محمدبن موسی الکاظم (ع) در دزفول بود که اکنون محقق شد.

وی افزود: ضریح مطهر حرم حضرت سبزقبا (ع) که در آتش فتنه دشمنان در دی ماه سال گذشته به آتش کشیده و سوزانده شد توسط کارگاه آستان مقدس علوی ساخته خواهد شد تا این اقدام رد جمیلی بر تمام خوبی های مردم ایران بر مردم عراق باشد.

مدیر رسانه آستان مقدس علوی یادآور شد: آستان مقدس علوی از بزرگترین کارگاه طلاسازی در بین عتبات مقدس برخودار بوده و آخرین اقدام این کارگاه نیز پروژه ایوان طلا بوده است.

حیدر رحیم گفت: در همین کارگاه، عملیات پرداخت به ضریح حضرت سبزقبا (ع) دزفول نیز انجام خواهد شد.

به گزارش مهر، عصر امروز شنبه تولیت آستان قدس علوی به همراه هیئت بلند پایه با حضور در دزفول از آستان مقدس حضرت محمدبن موسی الکاظم (سبزقبا) بازدید کردند.

کد مطلب 6824858

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها