به گزارش خبرنگار مهر، عیسی سید محمد صالح الخرسان تولیت آستان مقدس علوی در سفری به ایران ضمن زیارت حرم سبز قبا و حضرت معصومه (س) با حضور در شهرهای دزفول، قم، اصفهان و تهران با مسئولان هر شهر دیدار و گفت و گو کرد.

تولیت آستان مقدس علوی همچنین در تهران با علی زاکانی، شهردار تهران و نیز با شهردار اصفهان دیدار کرد و هر دو طرف تفاهمنامه همکاری را در جهت خدمت رسانی به مردم و مسیرهای همکاری امضا کردند.

وی همچنین در بازدید که از هتل های هویزه و مهرگان داشت تعدادی از خانواده های جنگ رمضان را مورد تفقد و دلجویی قرار داد و با آنان گفتگو کرد. در این دیدار خرسان به رسم یادبود هدیه متبرکی را به خانواده ها اهدا کرد.

سید محمد صالح الخرسان همچنین در سفر به دزفول ضمن دیدار با تولیت حرم سبز قبا و زیارت این حرم، از حمایت مالی به منظور بازسازی ضریح ضریح آسیب دیده این بارگاه خبر داد.

این سفر به منظور ابلاغ پیام دوستی و همدلی مردم عراق و نیز بررسی راهکارهای همکاری و حمایت های حرم علوی در مسیر خدمت رسانی و کمک به مردم آسیب دیده از جنگ و بازسازی مناطق تحت حمله صورت گرفته است.