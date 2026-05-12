  1. دين، حوزه، انديشه
  2. قرآن و عترت
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۳۵

دیدار تولیت آستان مقدس علوی با خانواده‌های آسیب دیده جنگ رمضان

دیدار تولیت آستان مقدس علوی با خانواده‌های آسیب دیده جنگ رمضان

عیسی سید محمد صالح الخرسان در سفر به ایران و حضور در تهران با تعدادی از خانواده های آسیب دیده در جنگ رمضان دیدار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی سید محمد صالح الخرسان تولیت آستان مقدس علوی در سفری به ایران ضمن زیارت حرم سبز قبا و حضرت معصومه (س) با حضور در شهرهای دزفول، قم، اصفهان و تهران با مسئولان هر شهر دیدار و گفت و گو کرد.

تولیت آستان مقدس علوی همچنین در تهران با علی زاکانی، شهردار تهران و نیز با شهردار اصفهان دیدار کرد و هر دو طرف تفاهمنامه همکاری را در جهت خدمت رسانی به مردم و مسیرهای همکاری امضا کردند.

وی همچنین در بازدید که از هتل های هویزه و مهرگان داشت تعدادی از خانواده های جنگ رمضان را مورد تفقد و دلجویی قرار داد و با آنان گفتگو کرد. در این دیدار خرسان به رسم یادبود هدیه متبرکی را به خانواده ها اهدا کرد.

سید محمد صالح الخرسان همچنین در سفر به دزفول ضمن دیدار با تولیت حرم سبز قبا و زیارت این حرم، از حمایت مالی به منظور بازسازی ضریح ضریح آسیب دیده این بارگاه خبر داد.

این سفر به منظور ابلاغ پیام دوستی و همدلی مردم عراق و نیز بررسی راهکارهای همکاری و حمایت های حرم علوی در مسیر خدمت رسانی و کمک به مردم آسیب دیده از جنگ و بازسازی مناطق تحت حمله صورت گرفته است.

کد مطلب 6828025
سیده فاطمه سادات کیایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه