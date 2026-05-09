۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۳۳

ضریح حرم سبزقبا در کارگاه آستان مقدس علوی به بهترین نحو ساخته می‌شود

دزفول- تولیت آستان مقدس علوی گفت: با تمام توان در بازسازی مرقد حضرت سبزقبا (ع) مشارکت خواهیم داشت و ضریح حرم در کارگاه آستان مقدس امیرالمومنین(ع) به بهترین نحو ساخته خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی الخرسان عصر امروز شنبه با حضور در حرم حضرت سبزقبا (ع) شهرستان دزفول اظهار کرد: از کشور عراق و شهر نجف اشرف، شهر امیرالمومنین و شهر دانش و دانشمندان و علما به شهر ایستادگی، مقاومت و علم آمده ایم.

وی با بیان اینکه دزفول شهر ایستادگی و مقاومت از زمان جنگ تاکنون است، افزود: دزفول شهری است که به دانشمندان و علمای فراوانی همچون شیخ انصاری مفتخر است.

تولیت آستان مقدس علوی با اشاره به واقعه دردناک سوزانده شدن ضریح حضرت سبزقبا (ع) در حوادث دی ماه سال گذشته، گفت: با تمام توان در بازسازی مرقد حضرت محمد بن موسی الکاظم معروف به سبزقبا (ع) مشارکت خواهیم داشت و ضریح مقدس حرم حضرت سبزقبا در کارگاه آستان مقدس امیرالمومنین(ع) به بهترین نحو ساخته خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد بن موسی‌الکاظم(ع) معروف به سبزقبا(ع)در زمان هارون‌الرشید عباسی بوده و از فرزندان امام موسی بن جعفر(ع) و برادر اعیانی امام رضا(ع) است.

حرم مطهر حضرت سبزقبا (ع) در دی ماه سال گذشته توسط اغتشاشگران مسلح به آتش کشیده شد اما بازسازی این حرم مطهر به سرعت آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

