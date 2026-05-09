حرم حضرت سبزقبا (ع) علاوه بر بازسازی ۵ هزار متر توسعه می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مسعود بهرام‌پور عصر امروز شنبه در آیین حضور تولیت آستان قدس علوی در آستان مقدس حضرت محمدبن موسی الکاظم (سبزقبا) دزفول، اظهار کرد: امام‌زاده سبزقبا (ع) در زمان هارون‌الرشید قدوم مبارک خود را به شهر دزفول گذاشتند و برای اینکه توسط ماموران هارون‌الرشید به شهادت نرسند به صورت گمنام و مخفیانه در بین مردم زندگی می کردند.

وی افزود: حضرت سبزقبا پیش از امام رضا (ع) برادر بزرگوار خود قدم به ایران گذاشته بودند و یک زندگی ساده و سراسر کریمانه را در پیش گرفته بودند، در نهایت زمانی که بیماری ایشان شدت گرفت مکتوبه ای از شجره نامه خود را به میزبان خود در دزفول ارائه داده و خود را به عنوان فرزند امام موسی جعفر (ع) معرفی کردند.

امام جمعه دزفول با بیان اینکه حرم حضرت سبزقبا (ع) همچون نگینی در دزفول و خوزستان می درخشد، گفت: وجود این حرم مطهر، تدین، ایمان، تقوا و همدلی را در دزفول توسعه داده و پناهی امن برای مردمان دزفول و سراسر استان محسوب می شود.

حجت الاسلام بهرام‌پور تاکید کرد: دشمن با آتش زدن حرم مطهر حضرت سبزقبا (ع) به دنبال ضربه زدن به دیانت مردم بود. اغتشاشگران مسلح و آموزش دیده در ساعات شلوغی شب به صورت ناجوانمردانه وارد حرم شدند، درهای حرم را بستند و اقدام به آتش زدن قسمت های مختلف این حرم کردند.

وی ادامه داد: مردم دزفول از آن روز تاکنون همواره با اشک و آه به این حرم می آیند تا دشمنی خود با دشمنان اسلام، انقلاب و مقدسات را اعلام کنند.

امام جمعه دزفول با بیان اینکه به فضل خداوند حرم مطهر حضرت سبزقبا ضمن بازسازی، توسعه خواهد یافت، گفت: به دنیا ثابت خواهیم کرد که اگر دشمن بخواهد به دین و مقدسات ما جسارت کند ما به تمام دنیای آنها هجمه وارد خواهیم کرد.

حجت الاسلام بهرام‌پور با اشاره به مشارکت کم نظیر مردم دزفول در بازسازی حرم حضرت سبزقبا(ع)، عنوان کرد: پنج هزار متر زمین برای توسعه حرم خریداری شده که با این اقدام حرم مطهر حضرت سبزقبا (ع) به خیابان اصلی شریعتی منتهی خواهد شد و دروازه ورودی حرم نیز در این خیابان اصلی تعبیه خواهد شد.

وی گفت: همچنین احداث یک ساختمان اداری چند طبقه جنب ضریح نیز در دستور کار است تا مکانی برای انجام امورات فرهنگی و مدیریتی این آستان مقدس باشد.

امام جمعه دزفول با بیان اینکه طی سال های اخیر روابط خوبی با عتبات عباسیه و حسینیه برقرار شده است، گفت: همکاری با برادران عراقی موجب افتخار است.

وی، توجه ویژه و همکاری و مشارکت آستان مقدس علوی در بازسازی حرم سبزقبا را درواقع نگاه پدر به پسر خواند و گفت: به یمن ورود تولیت آستان مقدس علوی و هیئت همراه، امیدوار هستیم بتوانیم برنامه های فرهنگی متعددی را در سطح دو کشور ایران و عراق تدوین و برنامه ریزی کنیم و این روابط را گسترش دهیم.