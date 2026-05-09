۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۲۷

استاندار بوشهر: سرانه فضای درمانی استان ارتقا می یابد

بوشهر-استاندار بوشهر گفت: سرانه فضای درمانی استان با تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام ارتقا می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در بازدید از مراکز درمانی در حال ساخت در شهر بوشهر با بیان اینکه بیمارستان‌ها و مراکز درمانی نقش تاثیرگذاری در ارتقای شاخص‌های سلامت هر جامعه دارند، اظهار داشت: امروز از پروژه‌های شاخص درمانی و آموزشی مرتبط بازدید و در جریان آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها قرار گرفتیم.

وی افزود: به منظور بهبود میانگین سرانه درمانی استان و رسیدن به میانگین کشوری، چندین پروژه شامل بیمارستان‌ها و مراکز درمانی در استان با توزیع مناسب در مرکز استان و مراکز شهرستان‌ها، تعریف شده‌اند که اکنون از وضعیت نسبتاً مطلوبی برخوردار هستند.

استاندار بوشهر خاطرنشان کرد: سرانه فضای درمانی در استان نسبت به جمعیت، به ازای هر هزار نفر، ۱.۲ تخت بیمارستانی است، این در حالیست که میانگین سرانه کشوری ۱.۸ تخت است.

زارع تصریح کرد: پیگیری‌های مستمری در سطح ملی و استانی صورت گرفت تا با تأمین اعتبار از منابع مختلف، پروژه دانشکده دندانپزشکی و پنج مرکز بیمارستانی و درمانی فعال شوند و خوشبختانه همه آنها با کیفیت خوبی در حال اجرا هستند و تناسب پیشرفت فیزیکی پروژه‌های درمانی با اعتبار ریالی تزریق شده، تعادل دارد.

وی اضافه کرد: به سبب ضرورت تکمیل ساختمان برخی از این طرح‌ها برای اواخر سال جاری و بهره‌برداری در اوایل سال آینده، انتظار می‌رود با راه‌اندازی این پروژه‌ها، از سرانه ۱.۲ تخت به ۱.۵ تخت برسیم.

استاندار بوشهر یادآور شد: تلاش می‌کنیم بیمارستان مادر و کودک( فاطمه زهرا(س))، بیمارستان اعصاب و روان بوشهر و بیمارستان ۱۷ شهریور برازجان را تا اواخر امسال و یا اوایل سال آینده تکمیل و با خرید تجهیزات، زمینه بهره‌برداری این مراکز را در سال آینده فراهم کنیم.

استاندار بوشهر با همراهی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار و فرماندار بوشهر از دانشکده پزشکی و دندانپزشکی، بیمارستان مادر و کودک و بیمارستان اعصاب و روان بوشهر بازدید و در جریان آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها قرار گرفت.

