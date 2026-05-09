استاندار بوشهر: سرانه فضای درمانی استان ارتقا می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در بازدید از مراکز درمانی در حال ساخت در شهر بوشهر با بیان اینکه بیمارستان‌ها و مراکز درمانی نقش تاثیرگذاری در ارتقای شاخص‌های سلامت هر جامعه دارند، اظهار داشت: امروز از پروژه‌های شاخص درمانی و آموزشی مرتبط بازدید و در جریان آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها قرار گرفتیم.



وی افزود: به منظور بهبود میانگین سرانه درمانی استان و رسیدن به میانگین کشوری، چندین پروژه شامل بیمارستان‌ها و مراکز درمانی در استان با توزیع مناسب در مرکز استان و مراکز شهرستان‌ها، تعریف شده‌اند که اکنون از وضعیت نسبتاً مطلوبی برخوردار هستند.



استاندار بوشهر خاطرنشان کرد: سرانه فضای درمانی در استان نسبت به جمعیت، به ازای هر هزار نفر، ۱.۲ تخت بیمارستانی است، این در حالیست که میانگین سرانه کشوری ۱.۸ تخت است.





زارع تصریح کرد: پیگیری‌های مستمری در سطح ملی و استانی صورت گرفت تا با تأمین اعتبار از منابع مختلف، پروژه دانشکده دندانپزشکی و پنج مرکز بیمارستانی و درمانی فعال شوند و خوشبختانه همه آنها با کیفیت خوبی در حال اجرا هستند و تناسب پیشرفت فیزیکی پروژه‌های درمانی با اعتبار ریالی تزریق شده، تعادل دارد.



وی اضافه کرد: به سبب ضرورت تکمیل ساختمان برخی از این طرح‌ها برای اواخر سال جاری و بهره‌برداری در اوایل سال آینده، انتظار می‌رود با راه‌اندازی این پروژه‌ها، از سرانه ۱.۲ تخت به ۱.۵ تخت برسیم.



استاندار بوشهر یادآور شد: تلاش می‌کنیم بیمارستان مادر و کودک( فاطمه زهرا(س))، بیمارستان اعصاب و روان بوشهر و بیمارستان ۱۷ شهریور برازجان را تا اواخر امسال و یا اوایل سال آینده تکمیل و با خرید تجهیزات، زمینه بهره‌برداری این مراکز را در سال آینده فراهم کنیم.



استاندار بوشهر با همراهی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار و فرماندار بوشهر از دانشکده پزشکی و دندانپزشکی، بیمارستان مادر و کودک و بیمارستان اعصاب و روان بوشهر بازدید و در جریان آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها قرار گرفت.

