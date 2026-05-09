  1. سیاست
  2. دولت
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۲۳

برگزاری جلسه بررسی برنامه‌های تأمین دارو و تجهیزات پزشکی در سال 1405

برگزاری جلسه بررسی برنامه‌های تأمین دارو و تجهیزات پزشکی در سال 1405

رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در نشستی به ریاست رئیس جمهور، برنامه سال جاری تأمین دارو و تجهیزات پزشکی کشور را ارائه و تشریح کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان ظهر امروز شنبه 19 اردیبهشت 1405، در نشستی که به منظور تشریح برنامه تأمین دارو و تجهیزات پزشکی کشور در سالجاری برگزار شده بود، ضمن تأکید بر حفظ و تقویت روند تأمین مستمر دارو و تجهیزات پزشکی و نیز اظهار رضایت از تسویه بخش اصلی مطالبات کادر درمانی و کارخانجات دارویی، دستوراتی در راستای بهبود و ارتقای خدمات بخش سلامت و درمان صادر کرد.

اعمال حداکثر حمایت از برنامه ملی پزشک خانواده و نظام ارجاع، تسریع در پرداخت مطالبات پرسنلی، تغذیه و شیرخشک، تقویت ذخائر راهبردی اقلام سلامت محور و تأمین ارز مورد نیاز تسهیلات خرید اعتباری برای تأمین کالاهای سلامت‌محور و مواد اولیه از جمله دستورات رئیس جمهور در این زمینه بود.

در این جلسه وزیر بهداشت گزارشی از مدیریت بازار دارو و نیز تلاش‌های صمیمانه کادر درمان بیمارستان‌ها ارائه کرد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز توضیحاتی درباره تأمین به موقع ارز مورد نیاز دارو و تجهیزات پزشکی در ایام جنگ و بعد از آن ارائه کرد.

کد مطلب 6824864
محسن صمیمی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها