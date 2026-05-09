به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان ظهر امروز شنبه 19 اردیبهشت 1405، در نشستی که به منظور تشریح برنامه تأمین دارو و تجهیزات پزشکی کشور در سالجاری برگزار شده بود، ضمن تأکید بر حفظ و تقویت روند تأمین مستمر دارو و تجهیزات پزشکی و نیز اظهار رضایت از تسویه بخش اصلی مطالبات کادر درمانی و کارخانجات دارویی، دستوراتی در راستای بهبود و ارتقای خدمات بخش سلامت و درمان صادر کرد.

اعمال حداکثر حمایت از برنامه ملی پزشک خانواده و نظام ارجاع، تسریع در پرداخت مطالبات پرسنلی، تغذیه و شیرخشک، تقویت ذخائر راهبردی اقلام سلامت محور و تأمین ارز مورد نیاز تسهیلات خرید اعتباری برای تأمین کالاهای سلامت‌محور و مواد اولیه از جمله دستورات رئیس جمهور در این زمینه بود.

در این جلسه وزیر بهداشت گزارشی از مدیریت بازار دارو و نیز تلاش‌های صمیمانه کادر درمان بیمارستان‌ها ارائه کرد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز توضیحاتی درباره تأمین به موقع ارز مورد نیاز دارو و تجهیزات پزشکی در ایام جنگ و بعد از آن ارائه کرد.