۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۵۲

ولی نصر: تهدید ایران توسط ترامپ، نشان دهنده‌ استیصال اوست

مشاور سابق اوباما با انتشار پیامی تصریح کرد: تهدید ایران توسط ترامپ، نشان دهنده‌ استیصال او است زیرا ۳ ماه پس از این جنگ، راهبرد او شکست خورده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی نصر مشاور سابق اوباما در شبکه اجتماعی ایکس با رد ادعای بی‌ اساس دونالد ترامپ رئیس‌ جمهور آمریکا نوشت: برگردیم به تهدیدهای نابودی (از سوی ترامپ)، اشاره به استفاده از بمب‌ های هسته‌ ای. این بیشتر از نمایش قدرت و ترساندن ایران، نشان دهنده‌ استیصال است.

مشاور سابق اوباما سپس اضافه کرد: وی تهدید به تشدید گسترده‌ تنش می‌ کند، زیرا ۳ ماه پس از این جنگ، راهبرد او شکست خورده است. جنگ هوایی شکست خورده و محاصره (ایران) هم جواب نداده است. او واقعا می‌ خواهد ایران توافق‌ نامه‌ ای را امضا کند که او را از جنگ خلاص کند.

ولی نصر سپس اضافه کرد: اما این نوع لحن سخن، کار را دشوارتر می‌ کند.

