۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۴۵

وزیر دفاع پیشین آمریکا: برنامه هسته‌ای ایران تهدید قریب‌ الوقوعی نیست

وزیر دفاع آمریکا در دو دولت‌ پیشین این کشور در مصاحبه‌ای اذعان کرد: برنامه هسته‌ای ایران تهدید قریب‌ الوقوعی نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، «رابرت گیتس» وزیر دفاع آمریکا در دولت‌ های «جورج دابلیو بوش» و «باراک اوباما» در مصاحبه با برنامه «فیس د نیشن» در تلویزیون سی‌بی‌اس نیوز در خصوص برنامه هسته ای صلح آمیز ایران اعلام کرد: فکر نمی‌کنم برنامه هسته‌ای ایران تهدید قریب‌ الوقوعی باشد.

وزیر دفاع پیشین آمریکا در ادامه افزود: من فکر می‌ کنم در نهایت تنها شانس موفقیت برای حل‌ و فصل موضوع ایران، مذاکره است. مذاکره قطعا تنها مسیری است که به نظر می‌ رسد شانس موفقیت را افزایش می‌ دهد.

«رابرت گیتس» سپس گفت: برای اولین بار در تاریخمان، ما با دشمنان مسلح به سلاح هسته‌ ای در اروپا و آسیا روبرو هستیم. وقتی چین نوسازی هسته‌ ای راهبردی خود را به پایان برساند، چین و روسیه روی هم رفته تقریباً ۲ برابر ما کلاهک هسته‌ ای راهبردی خواهند داشت. ما هرگز با کشوری روبرو نبوده‌ ایم که ظرفیت تولیدی و صنعتی بیشتری نسبت به ایالات متحده داشته باشد. ما با کشوری روبرو نبوده‌ایم که از نظر فناوری به اندازه ما پیشرفته باشد، در چند زمینه از ما جلوتر باشد و تقریباً در چند زمینه دیگر با ما برابری کند. بنابراین ما با دشمنی روبرو هستیم که قدرتمندتر است. بنابراین، چه ارتباطات راهبردی باشد یا کمک‌های توسعه‌ای یا تجارت یا هر چیز دیگری، چینی‌ها در سراسر جهان با این مسائل سر و کار دارند، بنابراین فکر می‌ کنم اگر همه این موارد را با هم در نظر بگیرید، اکنون زمان بسیار بسیار خطرناکی است.

