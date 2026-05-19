به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه امروز سه شنبه اعلام کرد: بمباران تأسیسات هسته‌ای ایران توسط آمریکا و (رژیم) اسرائیل نزدیک بود به یک فاجعه جهانی منجر شود؛ این وحشتناک است که احدی پاسخگو نبود.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه سپس گفت: حملات رژیم کی‎ یف به زیرساخت‌ های انرژی هسته‌ای روسیه بدون حمایت متولیان غربی از این رژیم غیرممکن است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به سقوط پهپاد اوکراینی حامل مواد منفجره در نزدیکی نیروگاه زاپروژیا در تاریخ ۱۶ مه واکنشی نشان نداد.

ماریا زاخارووا، اضافه کرد: مسکو معتقد است که ریاست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می بایست گام‌های مشخصی برای جلوگیری از گسترش تهدیدات در زمینه ایمنی هسته‌ای بردارد.