یونس ولیزاده در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اردوی انتخابی تیم ملی جودو در رده سنی جوانان با هدف شناسایی برترین استعدادها و تشکیل بدنه اصلی تیم ملی، به میزبانی تهران برگزار خواهد شد.
رئیس هیأت جودو خراسان شمالی افزود: طبق برنامهریزیهای صورت گرفته، این اردو از روز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه آغاز میشود و تا ۳ خرداد ماه به مدت ۱۱ روز در مجموعه ورزشی شهید شیرودی تهران ادامه خواهد داشت.
ولیزاده اسامی نفرات اعزامی را علیرضا سعادتی، علیمحمد قربانی، مهدی اسماعیلی، میثم وحدانی، حافظ ایزانلو، امیرمحمد پیروزی و یونس شعبانی اعلام کرد.
