۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۴۳

ولی‌زاده: هفت جودوکار خراسان شمالی به اردوی انتخابی تیم ملی دعوت شدند

بجنورد- رئیس هیأت جودو خراسان شمالی از دعوت هفت جودوکار به اردوی انتخابی تیم ملی جوانان خبر داد.

یونس ولی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اردوی انتخابی تیم ملی جودو در رده سنی جوانان با هدف شناسایی برترین استعدادها و تشکیل بدنه اصلی تیم ملی، به میزبانی تهران برگزار خواهد شد.

رئیس هیأت جودو خراسان شمالی افزود: طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، این اردو از روز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه آغاز می‌شود و تا ۳ خرداد ماه به مدت ۱۱ روز در مجموعه ورزشی شهید شیرودی تهران ادامه خواهد داشت.

ولی‌زاده اسامی نفرات اعزامی را علیرضا سعادتی، علی‌محمد قربانی، مهدی اسماعیلی، میثم وحدانی، حافظ ایزانلو، امیرمحمد پیروزی و یونس شعبانی اعلام کرد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
