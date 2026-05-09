رحیمی: شهرستان مانه ۱۵ خانه هلال فعال دارد

مهدی رحیمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر به مناسبت هفته هلال‌احمر با اشاره به شعار امسال «هلال در میدان» اظهار کرد: جمعیت هلال‌احمر با تکیه بر آموزه‌های دینی و انسانی، همواره تلاش کرده است در کنار مردم و تسکین‌بخش آلام آنان باشد.

وی با بیان اینکه خدمت‌رسانی بی‌منت مهم‌ترین رسالت هلال‌احمر است، افزود: امدادگران و داوطلبان این جمعیت براساس اصول هفت‌گانه نهضت بین‌المللی صلیب سرخ و هلال‌احمر، بدون هیچ‌گونه نگاه سیاسی، قومی و مذهبی تنها با هدف خدمت به انسان‌ها فعالیت می‌کنند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان مانه با اشاره به فعالیت‌های انجام‌شده در سطح شهرستان گفت: پوشش امدادی مراسم‌ها و مناسبت‌های ملی و مذهبی، امدادرسانی در حوادثی نظیر سیل و مفقودی، اعزام کاروان‌های سلامت به مناطق محروم، برپایی ایستگاه‌های سلامت، کمک به بیماران نیازمند و توزیع بسته‌های معیشتی بخشی از خدمات ارائه‌شده توسط جمعیت هلال‌احمر شهرستان است.

رحیمی از توسعه زیرساخت‌های امدادی در شهرستان خبر داد و تصریح کرد: هم‌اکنون ۱۵ خانه هلال فعال در سطح شهرستان مانه مشغول فعالیت هستند و همچنین مراحل اخذ مجوز پایگاه امداد و نجات بین‌شهری عشق‌آباد در حال انجام است که در صورت راه‌اندازی، زمینه فعالیت تعدادی از جوانان شهرستان را فراهم خواهد کرد.

وی ادامه داد: در حوزه تجهیزات و ناوگان امدادی نیز یک دستگاه خودروی سواری سمند و یک دستگاه خودروی امدادی دوکابین به ناوگان شهرستان اضافه شده و تجهیزات تخصصی سیلاب نیز در شهرستان مستقر شده است.

رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان مانه با تأکید بر شفافیت در هزینه‌کرد کمک‌های مردمی خاطرنشان کرد: کمک‌های نقدی مردم در پویش «ایران ما» صرفاً برای حمایت از جنگ‌زدگان و جبهه مقاومت هزینه می‌شود و جمعیت هلال‌احمر خود را امانت‌دار اعتماد مردم می‌داند.

رحیمی در ادامه از مردم خواست در فعالیت‌های داوطلبانه هلال‌احمر مشارکت بیشتری داشته باشند و گفت: جمعیت هلال‌احمر نهادی مردمی است و از همه شهروندان دعوت می‌کنیم در قالب داوطلب، امدادگر و یا حضور در دوره‌های رایگان کمک‌های اولیه با این مجموعه همکاری کنند.

وی همچنین از شهروندان خواست تجهیزات پزشکی بلااستفاده مانند ویلچر، اکسیژن‌ساز، تخت بیمار و سایر اقلام مورد نیاز بیماران را به بانک امانات هلال‌احمر اهدا کنند تا به‌صورت امانی در اختیار بیماران نیازمند قرار گیرد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان مانه در پایان بر اهمیت فرهنگ نوع‌دوستی و همدلی در جامعه تأکید کرد و گفت: خدمت به مردم و کاهش آلام انسانی، بزرگ‌ترین افتخار امدادگران و داوطلبان هلال‌احمر است.